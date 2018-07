Sandvolleyballfest på Torvet

KRISTIANSAND: Ved hjelp av åtte lastebillass med sand, 60 europaller og noen timers dugnadsinnsats ble det før helgen satt opp sandvolleyballbane på Øvre Torv. Anledningen var Fanta Norgestour i sandvolleyball.

Leder i Kristiansand sandvolleyballklubb, Tor Inge Askeland, hvorfor gjør dere dette?

– Vi synes dette var en fin anledning til å vise oss litt fram for Kristiansand. Sandvolleyball er en fin publikumssport og nivået i turneringen gjør at det burde være interessant for mange å se på. Vi har også hatt godt besøk her på tribunen på Torvet, av både store og små, i tillegg til aktiviteter rundt banen for de yngste.

– De fleste kampene spilles på sandvolleyballanlegget vårt på Gimle, der vi har seks baner, men alle semifinaler og finaler spilles her på Torvet. Vi håper derfor på enda flere tilskuere.

Dette må jo være litt av en jobb bare for to dager?

– Ja, det kan du si. Vi brukte to dager på å bygge opp banen, det gikk med åtte lastebillass med sand og så har det jo vært en massiv dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer for å få dette til. Men, vi hadde lyst til å få det til og håper nå at dette kan bli et årlig arrangement. Og da håper vi å få til to baner, som også kan stå på Torvet noen uker gjennom sommeren til allmenn bruk.

Tidligere europamester i sandvolleyball og ansvarlig for Fanta Norgestour, Vegard Høydalen er fornøyd med både været, rammene og arrangementet:

– Kristiansand er kanskje den mest spennende sommerbyen i Norge og er et sted der både spillere og sponsorer har lyst til å være. Det er således en viktig destinasjon for oss å utvikle videre og vi ønsker å bygge et stort Norgestour-arrangement i Kristiansand de neste årene. Det å ha et stort arrangement i Kristiansand sentrum, sammen med Kristiansand Sandvolleyballklubb, vil være bra både for Norges volleyballforbund og for norsk sandvolleyball.

Den tidligere europamesteren ble for øvrig slått ut i åttendedelsfinalen av den lokale spilleren Karl Jørgen Mosvold (KSK) og hans partner Åsmund Sunde.

Gjennom helga var det godt besøk på tribunene og mange skuelystne i alle aldre. At arrangøren hadde satt opp hoppepute med volleyballnett, så også ut til å være suksess hos de yngste. Så gjenstår det å se om Kristiansand kan få et årlig sandvolleyballarrangement på Torvet.