Grimstad-syklist på landslaget

– Dette er et dagsritt som passer meg enormt godt og jeg gleder meg veldig til mitt første ritt i rødt, hvitt og blått, sier en gledestrålende Oskar.

Han er fortsatt bare 16 år (fyller 17 år 3. april), og er nå tatt ut på juniorlandslaget ved første mulighet i år. I tillegg til Oskar har Kai Lexberg og Carl Erik Pedersen tatt ut følgende ryttere til Gent-Wevelgem:

Fredrik Finnesand (Sandnes SK), Tord Gudmestad (Stavanger SK), Preben Syversen (Grenland SK), Dennis Gråsvold (Grenland SK) og Sakarias Løland (Ringerike SK).

Håper på flere landslagsritt

Her forteller Oskar mer om sine tanker rundt det rittet og om resten av sesongen:

– Før hvert ritt blir det tatt ut et seksmannslag. Det er i overkant av ti løp som landslaget kjører, inkludert mesterskap. Hvis jeg presterer bra i Gent-Wevelgem, er det stor sjanse for å få sykle flere løp. Gent-Wevelgem inngår også i Nations’ Cup, som er verdenscupen for juniorer.

Likevel er det bra konkurranse og tøffe ritt som ikke er med landslaget, så sesongen vil bli fullpakket med bra ritt uansett hva som skjer. Det er vanskelig å ha noen konkret sesongplan når det er så usikkert hvilke løp jeg får kjøre med landslaget. Det blir nok noen turer til Danmark i løpet av våren og fire-fem norgescuphelger. Før det reiser jeg til Belgia for å sykle ritt 23. og 24. mars som oppkjøring til Gent-Wevelgem.

EM er hovedmålet

Målet jeg tenker mest på er EM i Nederland på seinsommeren. Løypa er ikke offentliggjort, men Nederland betyr som regel flate ritt både på tempo og fellesstart. Jeg har mål om å kjøre i VM i september også, men løypa er her en del mer kupert. Likevel har gjerne bakkene under seks prosent stigning, og dette er noe jeg mestrer godt.

NM vil alltid være et naturlig mål. Tempoen her er paddeflat, men med bratt stigning opp til mål som er på festningen i Kongsvinger. Løypa bør passe meg perfekt, og til og med Marcel Kittel, verdens tyngste proff, har vunnet sykkelritt opp til festningen i Kongsvinger.

Fellesstarten i NM består av småkuperte runder med en krevende avslutning, særlig teknisk. Rittet kommer nok til å bli avgjort fra en mindre favorittgruppe. Det vanskelige spørsmålet er hvordan denne gruppa blir dannet. Det kan være eliminering gjennom et beinhardt ritt eller et brudd som går med 100 km igjen eller i siste bakke med bare to km igjen.

Paris-Roubaix har jeg naturligvis et stort mål om å få kjøre. Rittet er Nations’ Cup-ritt med landslaget 14. april og jeg må prestere i Gent-Wevelgem to uker tidligere for å være med her. Brosteinen i Nord-Frankrike og i Flandern mestrer jeg godt.

Har god tid

Utvikling og erfaring må jeg ikke glemme gjennom sesongen. Jeg har to år som junior foran meg, og jeg har god tid. Jeg har stort sett hatt medvind de siste årene, også nå i vinter. Jeg håper selvfølgelig at dette fortsetter, men mange møter en liten vegg i juniorklassen. Jeg har troen på at jeg klarer meg bra og at jeg kan vinne ritt, men nivået er jevnt og en del høyere nå.

Jeg viste ved sesongstarten min i Kuurne-Brussel-Kuurne i Belgia allerede 3. mars at jeg mestrer distansen og nivået. Dette var et UCI 1.1-ritt, kategorien under Nations’ Cup. Her var jeg 90 km foran i favorittgruppa sammen med de fleste av feltets sterkeste ryttere. Vi syklet over legendariske Kemmelberg og flere brosteinspartier i sidevind.

Feltet splittet seg totalt tidlig i løpet og det var kun de sterkeste som hang med foran, akkurat som skikkelige vårklassikere skal være. Denne favorittgruppa ble også eliminert mot slutten og i spurten var vi kun 15 mann. Uheldigvis gikk jeg i bakken på oppløpet. Det er umulig å vite hvordan spurten hadde gått. Topp ti hadde jeg fint klart, men jeg skal ikke si noe sikkert om jeg kunne klart en pallplass.

Sterk utvikling på tempo

Jeg jobber mot å prestere helt i toppen på tempo i år, så vel som fellesstartene. Jeg hadde enormt bra utvikling på tempo i 2018. I UM tempo (NM) på slutten av sesongen var jeg kun fem sekunder bak vinneren Johannes Mittet, som for øvrig vant junior-NM på ski 10 km klassisk og ble nummer to på 10km skøyting, de to eneste distanse-øvelsene i junior-NM. Til sammenligning var jeg ett minutt og sju sekunder bak på samme tempodistanse på UM i 2017.

Det er selvfølgelig vanskelig å vite hvordan jeg vil takle ny tempo-distanse på opp mot 30km og om jeg vil knekke temposykkel-koden, men jeg legger ned en del effektivt arbeid for å mestre dette godt. Alt handler om å utnytte kraften best mulig og å ta så lite vind som overhodet mulig.

De viktige tempoene i 2019 ser ut til å bli paddeflate, og da er det aerodynamikken som har nesten alt å si. Det gir en ekstrem smerte i skulderparti, og komfort er siste prioritet. Også bevegelighetstrening og hoftestabilitet spiller en stor rolle. Jeg gleder meg masse!