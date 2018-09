Tjomsland forbannet etter «kompiskjøring»

OSLO: Etter Tjomslands mening ofret Persson en av sine hester i løpet for å ødelegge for Tjomslands Rappstjernen. Tjomslands hest stormet til tet, men fikk ikke fred for Persson og B.W. Prinsen som trykket opp farten. Dermed ble det enklere for Perssons andre stallhest i løpet, Eld Rask. Sistnevnte slo seg fram til seier oppunder mål.

– Jeg håper eierne til B.W. Prinsen er fornøyd med Perssons disponering, raste Tjomsland etter løpet.

– Når det går så fort som det gjør fra start, er det tullete å presse opp farten. Men det var et scenario vi fryktet på forhånd, sa Tjomsland som måtte se at seieren glapp før mål.

Bak de to fremste sikret Møller Tor tredjeplassen. Hesten trenes av trenes og Ernst Karlsen fra Birkeland.

Overlegen vinner

Tross dramaet i Kriteriet ble det en god søndag på Bjerke for Søgne-karen. Han serverte søndagens mest overlegne vinner i Brenne Blesa i Hoppe-Kriteriet.

– Det var et av de viktigste løpene for oss, siden vi var favoritter, sa Tjomsland etter seieren.

– Jeg valgte bakspor med Brenne Blesa siden hun har trøblet litt på startsiden. Jeg måtte ta i henne fra start da en av konkurrentene foran galopperte, men hun taklet det, sa Tjomsland.

Travet inn 1,7 millioner kroner

Andreplass ble det på Philip Ess i Derby.

– Han leverte et veldig bra løp, men måtte dessverre gå utvendig for lederen. Alt i alt må vi være kjempefornøyd med søndagen, mente travtreneren

Både Brenne Blesa og Rappstjernen fikk 500 000 kroner i premiepenger, mens Philip Ess fikk 375 000 for sin annenplass. Alt i alt tjente Tjomsland-hestene 1,7 millioner kroner på Bjerke søndag.