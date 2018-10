Avgjørende kvalik for Randesund

KRISTIANSAND: – For Randesund Håndball er det viktig at vi er representert i Lerøyserien. Det gjør oss synlige og våre sponsorer kommer godt frem når vi reiser rundt og representerer. Det gjør også det sportslige tilbudet bedre og kan være en arena for de som vil det lille ekstra. Det er inspirerende for unge håndballspillere å få møte de beste lagene i Norge i sin klasse, sier Mona Nordvik, administrativ og sportslig leder i landets største håndballklubb.

Fakta: FAKTA: Randesund Håndball Norges største håndballklubb med rundt 80 lag. Har lag i alle årsklasser for aldersbestemte lag, bortsett fra G15 (2003) som spiller sammen med G16 (2002). Det er også lansert et nytt tilbud for J20. På seniornivå har klubben damelag i 2., 3. og 5. divisjon. Herrer i 2., 3. og 4. divisjon. Klubben og håndballgruppa er i stor grad basert på innsatsen fra frivillige ("foreldredrevet"), men har fast ansatte i administrasjonen. Administrativ og sportslig leder i Randesund Håndball er Mona Nordvik og trenerkoordinator er Louise Pedersen. Sverre Mansaas Bleie er sportsutvikler. I tillegg kommer flere trenere. Styreleder i Randesund Håndball er Jostein Devold. Håndballgruppas største arrangement er Dyreparken Håndballfestival. Arrangeres hvert år i slutten av august og er en av de største håndballcupene i landet. I år deltok 452 lag. Neste cup er 23.-25. august 2019. Turneringsleder er Hildegunn Byklum.

Nytt av året er at Lerøyserien er utvidet til 24 lag. Mens jentene må gjennom to kvalikrunder, er det kun én for guttene. Siste kvalikrunde spilles for alle kommende helg, 6. og 7. oktober. Randesund-jentene passerte nåløyet i første runde, men må overbevise på bortebane i Gjøvik. Klubbens guttelag tar imot Sarpsborg, Stavanger og Viking HK på hjemmebane.

Inger M. Witteveen

Hvis Randesund-guttene kvalifiserer seg, vil det være for fjerde sesongen på rad. De har vært en ensom svale som eneste lokale lag fra Agder-fylkene i de tre foregående år. Heller ingen lokale jentelag har vært representert på mange år.

Samarbeidslag

Randesunds trenerveteran Kjetil Tveit og KIFs nye A-lagstrener Robin Rosander Haugsgjerd utgjør det nye trenerteamet. Tveit har tidligere sørget for Agders eneste Lerøy-deltakelse de siste årene. Haugsgjerd har som tidligere Nærbø-trener deltatt to ganger, kronet med henholdsvis gull og sølv.

Inger M. Witteveen

Av spillerstallen er de fleste fra Randesund, men det er også spillere fra AK-28 og KIF. De fleste spillerne kjenner hverandre godt fra før, der 11 av 19 spillere til daglig er å finne på håndball toppidrett ved KKG.

Alle skal med

Trenerduoen er enig om at det er skal mye til for å hevde seg i en landsdekkende eliteserie som Lerøy. Målet i første omgang er å klare kvalifiseringen.

Inger M. Witteveen

– Vi blir kjempeskuffa hvis vi ikke går videre, sier Tveit.

Han mener laget bør ha potensial etter å ha vunnet Gutter 18-klassen i prestigetunge Skjærgårdslekene i august, der finalemotstander var råsterke Nærbø.

Inger M. Witteveen

– De beste lagene trener noe helt hinsides. Det viktigste er at mange får spille, at spillerne får god matching, bevarer motivasjonen og får lyst til å spille håndball så lenge som mulig, supplerer makker Haugsgjerd.

Inger M. Witteveen

Hans inntrykk er at altfor mange gutter på Sørlandet gir seg for tidlig med håndball. Det er noe han håper vil forandre seg fremover.

Inger M. Witteveen

Gleder seg

– Det er veldig gøy. Gøy å farte rundt, spille og kose seg. Og det er fint å se at vi holder nivået, sier Lerøy-veteran Eirik Dalen Krogstad (18), en av fem målvakter, som spiller både G18 og senior.

Inger M. Witteveen

– Det gøyeste er gjengen, egentlig. Vi har det veldig gøy på tur, mener en annen «veteran», Christian Vinorum Aanestad (18).

KAMPOPPSETT LERØYKVALIK, SUKKEVANNHALLEN:

Lørdag 6. oktober: Kl. 12:00 Randesund - Stavanger Kl. 13:30 Viking HK - Sarpsborg Kl. 16:30 Stavanger - Viking HK Kl. 18:00 Sarpsborg - Randesund

Søndag 7. oktober: Kl. 10:00 Sarpsborg - Stavanger Kl. 11:30 Randesund - Viking HK