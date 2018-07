Nazari i godt slag før ny proffkamp

MADRID: Jamshid Nazari fra Kristiansand og AIK Lund bokser lørdag karrierens andre proffkamp. Han bokser en av de tre proffkampene i et stevne som arangeres av WBC her i Madrid. Han skal prøve seg mot Nika Nalikashvili fra Georgia. Nika står med 9 kamper og har vunnet fem av dem på knockout. Jamshid er i god form og gleder seg til og vise hva han er god for:

– Jeg har hatt en bra oppkjøringsperiode med oppfølging av Nils Kapstad og Henning Lillejord. Formen er bra og er jeg veldig motivert. Jeg bare gleder meg og tar med meg sterk selvtillit fra min første proffkamp, sier Nazari.

Henning Lillejord

Den endte med seier i oktober, og du kan lese mer om den kampen her.

Stevnestart i Madrid er klokka 19.30.