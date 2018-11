Medaljerush til Kristiansand i NM

SARPSBORG: Medaljefangste var god nok til at KJK ble nest beste klubb i NM; bare slått av arrangørklubben Sentrum Kampsportklubb.

Vi er stolte og ydmyke over prestasjonene til utøverne våre som deltok i kategoriene fight, duo og newaza (beste kjent som brasiliansk jujutsu). Ingen tvil om at instruktørene også har gjort en god jobb som ga oss disse resultatene.

Tidligere verdensmester Margaret Knutson Aase var med som coach og er full av lovord:

– Jeg må si at alle jentene, spesielt de aller yngste som Ida og Lise Hovrind og Mathilde Granly Aanensen, gjorde en fantastisk jobb. Den jeg er skikkelig imponert, men ikke overrasket over, er Guri Moi Skøie. Jeg møtte henne første gang for fire-fem år siden, og skjønte med en gang at jeg kom til å se henne mange ganger igjen i fremtiden.

– Guri har innstillingen og treningsviljen på plass, og kan bli akkurat så god som hun bestemmer seg for. Det viste hun ved å bli norgesmester i newaza åpen klasse for damer.

For KJK er årets NM en sterk lagseier. Det er stor variasjon i alder, vekt og kjønn som gir utøverne store utfordringer i hvordan de skal gjennomføre kampene sine. Og det er nettopp det som gjør oss så teknisk gode.

