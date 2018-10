Min forkjærlighet for terrengsykling begynte med at en kollega av meg begynte å sykle på stiene rundt Donevann i Søgne og syntes det var sykt gøy. Jeg var med ham et par ganger rundt det vannet og må si det var mye tyngre enn jeg hadde trodd. Etter hvert fant vi ut det er en sykkelbakke/park i skisenteret på Tveit og bestemte oss for å prøve den.

Vi syntes det var utrolig gøy, og etter hvert fikk jeg prøve hans fulldempede sykkel og da kjente jeg at jeg ble hekta. Noe senere kjøpte jeg selv en slik sykkel, og kunne stue bort min rimelige hardtail (sykkel uten demper bak).

Mer og mer hekta

Med den nye sykkelen økte lidenskapen for downhillsykling, og jeg prøvde meg på mer krevende hopp i løypa. For meg er denne treningen mye mer motiverende enn å gå i et helsestudio, selv om jeg nok kunne trengt både styrke- og kondisjonstreningen der.

I slutten av september var jeg i Drammen og syklet i ei fin løype der. Jeg naila et hopp på første forsøk, og fikk lyst til å gjøre det igjen fordi det var så gøy og rått og kroppen ble full av adrenalin.

Men andre gangen gikk det defintivt ikke som planlagt, noe du kan se i denne videoen:

Jeg gikk feil ut fra hoppet med styret vridd mot høyre, og fikk en altfor hard landing. Jeg kollapset nesten på sykkelen og demperne bunnet seg, noe som førte til at sykkelen kom enda mer ut av kontroll og endret retning mot treet. Jeg rakk bare å tenke at «dette går galt og kommer til og gjøre vondt».

Jeg traff treet først med framhjulet, dette ble da presset bakover og traff ramma på sykkelen og bøyde ramme, dempegaffel og felgen. Dernest traff jeg treet med høyre del av hodet/hjelmen og høyre skulder og begge beina skled av pedalene og fram mot treet. Da traff underlivet setet på sykkelen.

Takknemlig for hjelmen

Jeg fikk heldigvis hjelp av de som jobber på Drammen skisenter med å komme meg ned til bunnen av bakken før jeg ble kjørt til legevakta. På turen til legevakta begynte jeg å bli nummen og mistet følelsene i venstre lillefinger og ringfinger. De fryktet rygg-eller nakkeskade da jeg kom til legevakta, så jeg ble hentet i ambulanse og rett inn på traumeavdelinga på Drammen sykehus for full sjekk og røntgen av mer eller mindre hele kroppen. Jeg ble så lagt på overvåking i seks timer.

Privat

Jeg er utrolig takknemlig for hjelmen og jeg har hatt griseflaks med jeg slapp unna denne smellen med ikke mer enn et skrubbsår på venstre legg, splittet tånegl på høyre storetå og en mørbanka nakke og øvre del av rygg.

Jeg vil absolutt tilbake som hobbysyklist, med det koster 20 000 kroner å fikse min sykkel, så jeg må til å spare en del. Man må bare komme seg tilbake etter en sånn smell, hvis ikke får man støkken i seg og da blir veien tilbake mye vanskeligere.