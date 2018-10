Optimismen rår hos travtrenertalentet

GRIMSTAD: – Jeg skal drive som travtrener til jeg blir pensjonist, lyder den klare talen fra Eriksen.

I august 2016 etablerte han seg som travtrener på Sørlandet, etter læreperioder hos stortrenere som blant annet Øystein Tjomsland. Den utflyttede rogalendingen skaffet seg raskt en solid kundekrets, og hans satsning på unge talentfulle hester falt i god jord hos hesteeiere i landsdelen.

Skal til topps

Inne i sin tredje sesong som travtrener har ikke den talentfulle 1994-modellen foreløpig fått de resultatene han higer etter, men hos Kringeland Eriksen er det optimismen som råder.

– Jeg hadde et mål om å kvalifisere en av 3-åringene til Norsk Travkriterium i år, men kom ikke i havn med det målet. Resultatene har ikke helt levd opp til målsettingene foreløpig, men jeg har mange fine 1- og 2-åringer på stallen med topp stammer, og disse har jeg forventinger til. Jeg sa da jeg startet opp at dersom jeg ikke lykkes med å nå toppen som travtrener, finner jeg meg noe annet å holde på med. Nå ser jeg lyst på fremtiden, sier den ambisiøse 23-åringen med et lite smil.

Mer til hesteeierne

Til tross for at sørlandstreneren ikke er helt fornøyd med årets sesong, viser tallenes klare tale at han er i ferd med å gjennomføre en solid sesong. I 2017 vant Kringeland Eriksens stallhester 16 av 90 starter og kjørte inn 492 500 kroner, mens han i 2018 kan vise til 14 trenerseiere på 104 starter og 629 771 kroner innkjørt i premiepenger så langt. Så til tross for at seiersprosenten har falt fra 17,8 til 13,5 i år, kjører han inn større premiesummer til sine hesteeiere. Med tre år gamle Reime Kongen fikk også Kringeland Eriksen sin første klassiske finalist da hingsten kvalifiserte seg til det svenske kriteriet.

To hester i Travparken søndag

Søndag skal den dyktige travtreneren i aksjon under stevnet på hjemmebanen Sørlandets Travpark med to av stallens hester.

– Elite B.R. skal ut i det innledende løpet, en fin hest som slet med halsen sist, derav den svake prestasjonen. Han møter gode konkurrenter, men tilbake på sitt beste bør han kunne kjempe om en plass blant de tre fremste. Tre år gamle Orion skal i ilden i det avsluttende løpet. Foreløpig er han litt nervøs , og er med for å skaffe seg mer rutine, påpeker Kringeland Eriksen.

Heldigvis får sørlandsk travsport nyte godt av 23-åringens trenergjerning i mange år fremover - det er lenge til pensjonsalderen.