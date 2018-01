Et ski-eventyr i Kina

Ved denne anledning var vi rundt 25 turløpere fra Norge som deltok i «Vasaloppet Kina» i Changchung. Løpet arrangeres i et samarbeid med det velkjente Vasaloppet i Sverige. I Kina er lengden på løpet 50 kilometer mens det i Sverige er 90 kilometer. De som ønsker det kan gå 25 kilometer.

Dagen før løpet legger kineserne ut 25 kilometer med kunstsnø i Jongyuetan Park, om natten prepareres løypene for de rundt 700 startende deltagerne. Neste kveld fjernes snøen igjen. Vasaloppet Kina er det eneste rennet i Worldlopp-systemet som garanterer sikre snøforhold!

Klokken ti på løpsdagen er det flott stemning og vær på skistadion, 18 kuldegrader og vindstille. Alle deltakerne venter spent på startskuddet. Selv ikke for nordmenn går det an å smøre seg bort under slike forhold. Mer spennende er det hvordan smøringen vil holde i de isete «trikkesporene»?

Konkurranseinstinktet vekkes når startnummeret kommer på brystet, om enn i ganske varierende grad. Noen skal være først i startleden mens andre velger seg en plass bakover i rekkene. Dette er en løpsform som passer for alle, enten du er racer eller helt alminnelig turløper. Men alle som har deltatt i slike løp vet at det er mye kjekkere underveis når du har gjort noen treningsforberedelser.

Bak teten

Jeg har funnet min startposisjon et godt stykke bak i leden. Det er skikkelig kaldt. Jeg fryser på hendene selv når det er ti plussgrader. Første oppgaven er å komme gjennom de første hundre meterne uten å brekke stavene. Det går bra nok en gang, og nå venter 50 kilometer på ski i Kina. Alt kjennes lett og greit ut, nesten ikke puls. Slettes ikke så verst trent likevel?

De første ti kilometerne var drøye.

Kommer aldri skiltet som viste at det var 40 kilometer igjen til mål?

Løypen er ikke krevende, men den suger likevel krefter. Litt trådt i sporet på grunn av kulden, gliden er ikke helt topp.

Tid for mat

Endelig kommer jeg til første matstasjon. Heldigvis kan vi forsyne oss med fingrene og ikke pinner. Det er svært viktig at du får i deg drikke underveis. Gjør du ikke det, risikerer du brått å gå helt tom og det blir et forferdelig slit å komme til mål. Jeg drikker godt på alle matstasjonene. Jeg koser meg i løypen og reflekterer over at nå går jeg på ski i Kina. Tenk det. Det er det 15. landet jeg har gått slike renn i. Jeg føler meg privilegert som har anledning til å oppleve dette. I tillegg til opplevelsen gir det god motivasjon for å holde kroppen i god fysisk form ellers i året. Det være seg ved løping, sykling, skigåing på Knaben eller roing på Hidra.

Datteren er med

Vanligvis er min kone Randi med på disse turene og hun går den korte versjonen, 25 km. Men å reise til Kina syntes hun var for langt. I stedet for Randi ble min datter Åsil med denne gangen. Uten å ha gått så mange kilometer på ski før løpet, kom hun greit igjennom sine 25 km. Underveis får jeg alltid dårlige perioder, og lurer på hva jeg holder på med. Kunne jeg ikke heller ha valgt å gå 25 kilometer, jeg er jo snart 70 år? Det går over, kan ikke reise til Kina for å gå 25 kilometer når du kan gå det dobbelte!

Så kommer det noen nedoverbakker, vennlige kinesere står langs løypa og heier på deg - og motivasjonen er på topp igjen. Dette er flott!

Skistjerne-følelse

Når 35 kilometer-merket er passert, er det meste gjort. Da er det bare å glede seg til å komme inn på skistadion igjen og nyte den gode følelsen når du går i mål. Tiden min blir 4 timer og 27 minutter og er langt etter de beste. Men dette var mitt løp, og jeg var godt fornøyd.

I målområdet var det mange kinesere som høflig spurte om de kunne ta et bilde sammen med meg. Det var jeg ikke forberedt på, og et øyeblikk følte jeg meg plutselig som en nordisk skistjerne!

Det neste som nå skjer er at du sammenligner tiden din med kameratene sine tider. Konkurranseinstinktet vekkes igjen til live. Det er ikke så farlig med tiden hvis du bare har slått den eller den!

Slik er det bare.