Blogg: Før eliteseriesesongen 2018 skal sparkes i gang er det en vinter med forberedelser som ligger foran oss. Fra vi hadde siste samling i cupfinalehelgen 2017 og helt frem til mars, jobber vi hardt og målbevisst med å forberede oss så godt som mulig til en ny sesong.

Fysisk trener vi knallhard styrke, løper utallige intervaller og legger ned mange sprintmeter for å være best mulig trent, og antageligvis er dagens fotballdommere bedre trent enn noen gang tidligere. Vi bruker også mye tid på mentale forberedelser der vi blant annet evaluerer og lærer fra tidligere års vurderinger. Vi dømmer også så mange treningskamper vi kan for å stille best mulig forberedt.

Fakta: Tore Hansen Født: 6. februar 1978 Sivil status: Gift med Vicky, to barn Klubb: Feda IL Har dømt rundt 110 eliteseriekamper og over 20 internasjonale kamper. Dømte NM-finalen for menn i 2016. Kåret til Årets dommer i 2016.

Et av de viktigste tiltakene vi har for forberedelse til ny sesong er samlingen på La Manga i Spania i januar hvert år. Her drar hele toppdommergruppen ned til Norsk Toppfotballs flotte anlegg, i seks dager. I løpet av dette oppholdet gjør vi flere ting. Først og fremst trener vi veldig godt på grønt gress. Vi har med egen fysisk trener i Gitte Madsen fra Idrettens Helsesenter.

Tre løpstester

Vi har tre tester i løpet i av året. Den uoffisielle, dog tunge yo-yo testen med 46 løp i stigende tempo med vending, gjennomfører vi på La Manga nå i januar. De siste årene har dommerne i betraktelig større grad mestret denne og det er nå få eller ingen dommere som ikke klarer tidskravet. Alle FIFA-dommere må gjennomføre denne til fulle, noe som oversendes til UEFA.

Før seriestart i mars og i august gjennomføres den offisielle testen som innebærer intervaller á 75 meter x 39 løp og 25 meter gange mellom hvert løp - alt innenfor et tidskrav. I tillegg må vi under 6 sekunder på 40 meter, og igjen har de siste årene vist at få eller ingen dommere stryker, i motsetning til tidligere tider.

Etter at Pierluigi Collina tok over som dommersjef i UEFA har han innført strengere krav til dommernes fysikk gjennom trening og kosthold, noe som har gitt store positive utslag for internasjonal dømming. Dette har selvfølgelig blitt videreført av Norges Fotballforbunds dommerseksjon. Blant annet loggfører alle i eliteserien sin trening gjennom Polar, og dette videresendes til UEFA gjennom Topsportslab fra og med 2018.

Toppdommerforeningen på www.toppdommer.no.

I klasserommet er det dommersjef og tidligere Champions League-finaledommer Terje Hauge som har oversikten. Her bidrar også flere rutinerte dommere med presentasjoner om utvalgte tema, blant andre meg selv. Vi diskuterer for eksempel hvordan vi kan utvikle kampkontrollen, hvordan vi på en uniformert måte skal takle det som skjer i straffefeltet, hvordan vi håndterer taklinger langs bakken og i luften, og så videre. Vi ser mer enn hundre klipp i løpet av seks dager og alle diskuteres ned til den minste detalj. For oss som eliteseriedommere og assistenter er det viktig å skape forutsigbarhet for spillere, trenere og publikum, og da må vi håndtere spillereglene på en så lik måte som mulig - selv om vi alle er forskjellige dommertyper.

Senere i vinter drar vi til Marbella for å dømme treningskampene til eliteserieklubbene, og da reiser vi to-tre dommere av gangen. Dette er en fantastisk mulighet til å jobbe med ørsmå detaljer for å være optimalt klare til det som venter oss i sesongen. Her bruker vi videoanalyse etter kampene til å diskutere oss frem til de beste løsningene.

For min egen del ser jeg veldig frem til min sjuende offisielle sesong som dommer i toppdivisjonen. Jeg bruker veldig mye tid på trening og forberedelser hver eneste dag, uke og måned, og kombinerer dette med en sivil jobb som lærer og som familiefar. Til tider er det hektisk, men takket være en god arbeidsgiver og en støttende familie så går det veldig bra. I Norge er ingen dommere fulltidsdommere, så jeg jobber opptil 70 % på ungdomsskole.

Privat

Mange opplevelser

Som en av Norges sju FIFA-dommere er jeg så heldig at jeg får lov til å dømme kamper over hele Europa og er også med i teamet til Norges høyest rangerte internasjonale dommer, Svein Oddvar Moen. Dermed blir det mange land, arenaer, trenere og spillere jeg får anledning til å møte i kamp, og jeg får reise til steder jeg sannsynligvis aldri ville besøkt om det ikke hadde vært for dømmingen.

Før hver sesong er jeg fast bestemt på at den neste sesongen skal bli bedre enn den forrige. Jeg nullstiller før hver kamp og bruker mye tid på å bli kjent med lagene, formasjonene, og ikke minst spillertypene. Forberedelsene til hver kamp mener jeg er noe av det viktigste man kan gjøre bra om en vil lykkes.

Jeg ser veldig frem til en ny og spennende eliteseriesesong - og den kan egentlig ikke begynne fort nok...