Magisk lykteløp i Danmark

Det er magisk. Helt magisk. Å løpe ut i de danske skoger, kun iført joggesko og hodelykt. Og noe tøy, naturligvis. Det eneste du ser i bekmørket, er meterne foran deg. Det eneste du hører, er dine egne steg. Gjerne slurpende i gjørme. Er du heldig, topper opplevelsen seg med lyder fra en eller flere lokale ugler.

En gjeng fra Kristiansand Løpeklubb dro nylig til Silkeborg for å delta i Silva Night Owl Trail. Noen for andre gang, andre som debutanter. Løpet starter alltid etter solnedgang, og holder to distanser. Helmaraton (42,2 km) og halvmaraton (21,1 km). På den lengste distansen deltok Jakob Kallevik, Svein Erik Bjorvand, Charlotte Aspholm og Trine Holmer-Hoven. Halvmaraton ble løpt av Truls Bergmann, Kenneth Østensen, Stefan Lundgren og Kristian Thomassen.

Silva Night Owl Trail

Favoritten i dameklassen var Trine Holmer-Hoven, som tok seier i 2017. Hun hadde lagt opp en plan om å finne sin fart, og holde denne helt inn. Maratondistansen går over to runder, så man må gjennom en mental utfordring når man passerer målområdet etter første runde. Her hadde Trine noen runder med seg selv i fjorårets løp, men med erfaringen i baklomma gikk det mye bedre i år. Hun klarte å følge planen sin, og til tross for tøffere forhold, klinket hun til med en ny seier i dameklassen med tiden 4:29:14.

Beste løper i herreklassen ble Jakob Kallevik med tiden 4:17:02. Han hadde en klar plan: Gå veldig hardt ut, og prøve å holde det helt inn. Undertegnede kan bekrefte at Jakob hadde et fint driv og var lett i steget på andre runde. I god fart ropte han ved passering av Kenneth og meg: «Det er tøffere i år. MYE mer gjørme!».

Av deltakerne på halvmaratondistansen, som blant turvenner i ultramiljøet omtales som «barneløpet» (alt er relativt), var det Truls Bergmann som løp raskest av de tilreisende fra Sørlandet. Truls var også en av debutantene, så nervøsiteten var virkelig til stede før start. Men, han hadde bestemt seg, han skulle løpe fort. Ved start stilte han seg helt fremst, og satte i gang i sitt tempo. Tiden strakk akkurat ikke til pallplass, men 1:44:59 er likevel en stødig prestasjon under disse forholdene.

Vil du skrive om deg selv eller din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen!

Absolutt dårligst var undertegnede (Kristian Thomassen). Treningsøktene har vært for få, og de har ikke inneholdt løpeturer på mer enn sju kilometer. Et svært godt utgangspunkt for en smell på halvveien. For det ble det. Etter rundt ti kilometer begynte venstre benet å svikte, og musklene i kroppen stod ikke til i gjørmen og bakkene (ja, det finnes noen bakker i Danmark også). Det ble dessverre store deler med spasering mot slutten – men smilet var på plass! For den trolske opplevelsen kan man ikke annet enn å elske. Det er magisk. Tiden ble tilslutt 2:55:22, og arrangøren stod og klappet meg i mål.

I mål ble det servert chili con carne, brus og øl. En helt perfekt avslutning på en helt perfekt opplevelse.

Å løpe med lykt i skogen – det er magisk. Uansett resultat.

Alle resultater fra de norske deltakerne:

42 km:

· Jakob Kallevik: 04:17:02

· Svein Erik Bjorvand: 04:22:44

· Trine Holmer-Hoven: 04:29:14

· Charlotte Aspholm: 04:53:57

21 km:

· Truls Bergmann: 01:44:59

· Stefan Lundgren: 01:58:18

· Kenneth Østensen: 02:18:51

· Kristian Thomassen: 02:55:22

SNOT 2018 - Resultatliste

21 km Damer

1 179 Harriet Kjaer 02:03:01

2 158 Maja Stefansdottir 02:12:57

3 129 Maria Bonne 02:15:50

4 114 Ninna Dalsgaard Christensen 02:30:43

5 169 Gitte Kiilerich 02:35:33

6 170 Mette Brodersen 02:40:18

7 108 Rikke Walsted 02:40:25

8 112 Rikke Glüsing 02:57:00

9 143 Marianne Kleist 03:01:37

10 213 Vivi Emilie Jeppesen 03:03:22

11 162 Hanne Schmidt 04:05:46

12 127 Kirsten Isak 08:00:00

21 km Herrer

1 174 Claus Andersen 01:37:33

2 176 Claus Hallingdal Bloch 01:37:35

3 164 Rune Yates 01:40:07

4 105 Jacob Løgstrup Schjødt 01:44:57

5 149 Truls Bergmann 01:44:59

6 101 Martin Winding 01:45:02

7 125 Kent Hebsgaard 01:46:07

8 103 Mike Bank Christensen 01:48:30

9 140 Søren Rasmussen 01:48:32

10 156 Søren Staghøj Markussen 01:54:02

11 175 Morten Christoffersen 01:54:43

12 180 Frank Linger 01:54:48

13 119 Johnny Simonsen 01:56:46

14 146 Anders Laugesen 01:57:00

15 148 Stefan Lundgren 01:58:18

16 111 Kristian Steen Olsen 01:59:11

17 126 Kim Uldahl 02:00:28

18 172 Lasse Emil Munthe 02:00:59

19 168 Bjarne Sørensen 02:01:01

20 173 Per Falentin Olesen 02:01:04

21 120 Aske Lundquist 02:01:06

22 124 Thomas Hallenberg 02:01:27

23 160 Torben Madsen 02:02:17

24 102 Kim Christiansen 02:02:55

25 110 Torben Petersen 02:06:04

26 217 Jesper Elfving 02:06:22

27 155 Heine Glüsing 02:07:46

28 177 Brian Bay Sørensen 02:11:18

29 157 Jonas Riis 02:13:12

30 113 Michael Christophersen 02:13:37

31 133 Søren Sohn 02:13:41

32 132 Allan Bak 02:13:43

33 171 Flemming Erfort 02:15:02

34 153 Carsten Lind 02:15:32

35 139 Jakob Kleist 02:16:47

36 154 Kasper Laursen 02:17:33

37 167 Peter Riis Jacobsen 02:18:43

38 151 Kenneth Østensen 02:18:51

39 138 Frank Schou 02:19:57

40 159 Flemming Thorsager 02:20:28

41 104 Jan Sommerlund 02:21:02

42 165 Kim Andersen 02:22:54

43 123 Per Andersen 02:23:31

44 137 Lennart Jensen 02:24:01

45 136 Dennis Thomsen 02:30:44

46 178 Thim Vilstrup 02:32:21

47 118 Michael Søgård 02:32:29

48 181 Flemming Finøen 02:33:15

49 161 Kasper Sørensen 02:34:54

50 122 Daniel Broholm 02:35:45

51 121 Christian Johansen 02:35:47

52 109 Palle Walsted 02:40:27

53 152 Kristian Thomassen 02:55:22

54 131 Michael Pedersen 03:20:22

55 144 Poul La Cour 03:20:24

56 141 Arne Jensen 03:51:17

57 163 Gert Schmidt 04:05:27

58 142 Peter Kleist 08:00:00

59 107 Karsten Madsen 08:00:00

42 km Damer

1 223 Trine Holmer -Hoven 04:29:14

2 222 Charlotte Pollumae Aspholm 04:53:57

3 206 Dorte Bomstærk Brogaard 05:23:06

4 229 Lotte Mortensen 05:46:53

5 226 Jeanette Mikkelsen 06:11:26

6 210 Vibeke Reimers 08:00:00

42 km Herrer

1 214 Jon Hadsund 03:55:05

2 215 Frej Hadsund 03:55:33

3 219 Søren Dürr Grue 04:03:31

4 220 Jakob Kallevik 04:17:02

5 203 Jannik Vester Henriksen 04:17:19

6 221 Svein Erik Bjorvand 04:22:44

7 228 Jesper Høgsted 04:30:30

8 208 Bjarne Skov Sørensen 04:30:57

9 216 Leo Bach 04:38:54

10 202 Preben Rasmussen 04:45:51

11 201 Nicholas Kjellberg 04:48:42

12 204 Martin Olsen 04:50:02

13 166 Peter Fisker 04:59:45

14 218 Preben Valbjørn 05:03:03

15 212 William MacDonald 05:18:00

16 205 Palle Pindarm 05:23:04

17 209 Daniel Lübker 05:32:53

18 227 Steven Lauridsen 05:32:57

19 207 Mogens Hinrichsen 06:11:23

20 225 Rasmus Thomsen 06:12:00

21 224 Kenneth Mikkelsen 08:00:00

22 211 Mike Vangsted 08:00:00