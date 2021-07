Fløy slo Vindbjart ut av NM

VENNESLA: Som ventet ble det tøff kamp på Sparebanken Sør banen i Vennesla i gloheite 27 grader denne lørdag ettermiddagen. Varmen satte nok sitt preg på kampen og første halve timen var egentlig en stillingskrig mellom to lag som tok få sjanser og som var unøyaktige i pasningsspillet.

Men etter halvtimen kom det Fløy-sjanser på løpende bånd. Først bommet Ole Fredrik Thorsen på ballen i fin scoringsposisjon litt skrått på målet etter innlegg. Like etter header Thomas Nygaard rett på keeper i fin posisjon før Andre Richstad nesten danset seg gjennom hele Vindbjart-forsvaret, men blir stoppet i siste øyeblikk.

Så etter 36 minutter bryter jubelen løs blant de mange Fløy-fansen som hadde tatt turen etter at Thomas Nygaard header inn kampens eneste mål etter et godt innlegg fra høyre. Fløy beholder initiativet og like før pause tar Dejan Corovic et lurt frispark som samme Thomas Nygaard nesten får fluktet videre i mål.

Som i sist seriekamp gir Fløy initiativet til motstanderen etter pause, og ved et par anledninger er Vindbjart nære utligning, men er ikke nøyaktige nok i avgjørende øyeblikk. Utover omgangen er det forholdsvis jevnspilt før Fløy tar over initiativet etter at Vindbjart får Christian Follerås utvist etter to gule kort. Det skal her nevnes at Fløy på dette tidspunktet spilte med 10 mann etter at Andre Richstad ble skadet og man hadde brukt opp innbytterkvoten. Helt på slutten kunne Erik Marcussen punktert kampen ved to anledninger da han først bryter fint et Vindbjart-angrep men ser ikke at keeper står langt ute. Like etter gjør han nettopp det, og den meget gode lobben fra 40 meter får Vindbjart-keeperen med nød og neppe reddet.

Dermed ble det til slutt en fortjent seier til Fløy, men Vindbjart kan avgjort være bekjent av innsatsen etter nesten to år uten obligatorisk spill. Dagens store Fløy-spiller var så avgjort Thomas Nygaard som hadde en fot innom det meste av Fløys sjanser så lenge han spilte. Ellers pluss til Dejan Corovic, Johannes Eftevaag og Mats Holt for solid stopperspill. Ellers gøy for meget lovende Marcus Aslaksen å debutere fra start mot sine gamle lagkamerater i Vindbjart. Stort skår i gleden er det at Andre Richstad måtte bæres av banen etter at en Vindbjart-stopper var for sent inne i en takling av den fotrappe Richstad.

På Vindbjart var det jevnt god innsats kanskje med kaptein Christian Follerås og Sondre Nordhagen et hakk foran de andre.

Trener Vebjørn Urdal var naturlig nok en glad mann etter kampen og sier følgende:

«Deilig med seier. Vindbjart er forutsigbar på godt og vondt. Vi får stått mye høyt, og det både gir og tar. Når vi må ligge lavt får vi bedre kontroll i 2 omgang. Offensivt er vi veldig gode frem til siste tredjedel i førsteomgang. I annenomgang blir kampen preget av resultatet, og vi får noen veldig gode kontringer med varierende hell. Selv om vi nok totalt har klart flest sjanser har vi mer å gå på der, men vi er på riktig vei» Det er mye som tyder på at det blir kamp mot IK Start allerede neste helg da 2. runde er satt opp, noe som betyr at seriekampen mot Kjelsås må utsettes