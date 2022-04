KRISTIANSAND: Fløys mål ble scoret av Emil Pedersen og Jone Kleppa.

I solfylte omgivelser på Cemo Arena var det Fløy som åpnet best med flere gode angrep mot Kvik-målet. Emil Pedersen var nærme med en avslutning, men ryggsekken var på og ballen gikk over.

Fløy hadde god kontroll første halvtimen da de var det førende laget, før Kvik Halden tok helt over siste kvarteret inn mot pause. Største sjansen til gjestene ble reddet av Fløys kroatiske målvakt Knezovic, da Næsheim var alene gjennom like før pause. Men førsteomgangen endte målløs og Joey Hardarson og guttene la en slagplan i pausen.

Fem minutter utvikle andreomgangen var avvik Halden igjen farlig frampå, men kom seg ikke forbi Ante Knezovic som leverte en mesterlig benparade.

Iskald avslutning

Så kom kampens første scoring like etter og hjemmelaget gikk opp i ledelsen 1-0 ved Emil Grønn Pedersen etter 52 spilte minutter. Han jaget bakrommet og ble spilt gjennom av spissmakker Kristian Lien, alene med keeper gjorde han ingen feil og plasserte ballen pent nede i lengste hjørne.

Seks minutter senere doblet Fløy ledelsen ved turbobacken Jone Bjerkreim Kleppa i det fantastisk Fløy-angrep. Det startet bakfra hos keeper Knezovic som spilte kort ut til forsvaret, de spilte videre av det høye presset fra Kvik Halden og fikk vridd ballen over motsatt. Der fosset Fløy-spillere i angrep med flere gode løp og ballen havnet til slutt hos Kleppa som hadde løpt seg fri i boksen og kunne sette ballen i nota fra kloss hold. Mesterlig angrep fra øyguttene.

Etter dette var det Kvik som presset på og forsøkte å trøkke inn en scoring. Fløy og trener Joey Hardarson foretok en del bytter der Marius Framnes kom inn for Anders Hella, og litt senere kom Dirirsa Gamachis inn for Arent-Emil Hauge.

Fantomredninger

Med under kvarteret igjen på klokka vartet keeper Knezovic igjen opp med to fantomredninger i Fløy-buret, og imponerte de rundt 200 oppmøtte på stadion. Men etter 83 minutter skulle Kvik Halden få sin redusering da Lillestrøm-utlånte Uranik Seferi fikk stå alene på bakerste etter stort Kvikpress. Det tente et håp om poeng for gjestene og Fløy-benken svarte med å foreta et dobbeltbytte der Sebastian Fredriksen og Benjamin Sundo erstattet målscorer Emil Pedersen og André Richstad.

Til tross for flere dødballer og enkelte sjanser klarte ikke Kvik-spillerne å få flere baller i nettet bak Ante Knezovic. Kroaten på over to meter ble kåret til dagens Fløyspiller etter storspillet sitt i strålende sol.

Alle poengene ble igjen på Flekkerøya og dermed står Fløy med 7 av 9 mulige poeng etter tre serierunder i PostNord-ligaen. En meget god start!

Neste helg drar Hardarsons menn til Bergen der Sotra står for tur søndag formiddag. Neste hjemmekamp på Cemo Arena blir om to uker da vi tar imot Vard Haugesund på Flekkerøy.