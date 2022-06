I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: For en fantastisk helg det har vært på Flisa! Lørdagen startet jeg med en 3. og en 7. tid på trening, men etter hvert kom farten seg og jeg var klar for fight i omgangene. Første, andre og tredje omgang ble kjørt på lørdagen og alle tre omgangene holdt inn til 2. plass i klassen. Sammenlagt etter lørdagen lå jeg da som nummer to, noe som jeg er veldig fornøyd med.

Så kom søndagen og siste omgang skulle kjøres før finalene. Jeg kjørte inn til en ny andre tid i fjerde omgang og tok med meg to NM-poeng i sammendraget. Etter fire andretider lå jeg som nummer to og hadde 2. spor i A-finale. I finalen dro jeg starten, men lå på «ytteren» og Espen Isaksætre kom forbi på toppen gjennom svingen. Deretter lå jeg som nummer to inn til mål.

Espen Isaksætre vant helgas NM-runde i klasse supernasjonal 1600. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Jeg er veldig godt fornøyd med en andreplass og egen innsats under dette løpet. I 1. omgang var jeg to sekunder bak vinneren, i 2. omgang var jeg 1,5 sekunder bak og i 3. omgang var jeg 0,5 sekunder bak. I finalen holdt jeg godt følge, men gjorde en feil i alternativsporet som jeg tapte meter på. Men det å henge på hjemmefører med mange års erfaring er helt rått.

Jeg har et «dream team» som stiller opp og gjør alt for at jeg skal gjøre det så godt som mulig. Det setter jeg utrolig stor pris på!