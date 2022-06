KRISTIANSAND: Etter to års pause kunne endelig det uforlignelige Sommerskogsløpet gjennomføres igjen, til glede for alle som setter pris på lange løpsutfordringer i terrenget. Dette var det 27. i rekken av slike arrangementer fra Terrengutvalget, og det foregikk denne gangen i varmt, nydelig vær, og under de best tenkelige løypeforhold.

Se bildeserie lenger ned i dette innlegget

De helt store flokkene med løpere uteble dessverre, av ulike årsaker. Å sette opp Sommer-skogsløpet etter St. Hans, kloss inn mot ferien for mange, var selvfølgelig ikke et sjakktrekk. Men vi har sett på flere andre løp denne sesongen at det har vært tyngre enn forventet å få folk i gang igjen etter pandemiårene. For dette løpet må vi tilbake til 1990-årene for å finne deltakelse lavere enn 200.

Det var bare 166 mosjonister og løpere som deltok, 57 jenter og 109 gutter, vesentlig færre enn det siste «normale» året, 2019, da vi nådde 446 (og løpet gikk i august).

Et stort flertall på 104 løpere valgte 21 km (halvmaraton), mens 38 løp 12 km og 24 løp 8 km.

I lang løype (halvmaraton) ble dameklassen vunnet av Trine Holmer-Hoven (110:19), foran Hilde Furu-borg (114:25), Iren Fauske (116:50), Margaret Anne Heald og Benedikte Omdal (begge 118:00).

I herreklassen fikk Vegard Danielsen (83:31) seier med god margin, foran Truls Klungland (92:36), Jørgen Solli Strøm-Olsen (93:02), Knut Andreas Østensvik (96:16) og Åge Harald Drangsholt (96:25).

På 12 km ble dameklassen ble det seier til Helene Olsen (56:50), foran Kristina Bergane (63:08) og Guro Vågsmyr Kristensen (70:59).

Hos herrene ble det Gunstein Skomedal (54:16), foran Jan Even Djupvik (60:16) og Olav Sommerset Risdal (69:00).

På 8 km damer vant Marthe Amalie Berntsen (47:08), foran (unge) Sara Lill Vallehei Roland (50:48) og Lillian Solberg (51:43).

Guttene måtte se disse tre jentene foran seg, og best ble (unge) Endre Kommedal (53:58), foran Anders Kommedal (54:00) og Finn Gitmark (55:01)

Se bildeserie:

Linda Larsen og Kjetil Sandstå Foto: Sverre Larsen

Jostein Hagen Osaland Foto: Sverre Larsen

Tommy Halsen Foto: Sverre Larsen

Knut Andreas Østensvik Foto: Sverre Larsen

Magne Dølemo Foto: Sverre Larsen

Trine Holmer-Hoven Foto: Sverre Larsen

Steffen Martinsen Foto: Sverre Larsen

Rolf Einar Lunde Foto: Sverre Larsen

Ruben Gausdal Foto: Sverre Larsen

Rune Skuggedal Foto: Sverre Larsen

Are Aanesland Foto: Sverre Larsen

Vegard Danielsen Foto: Sverre Larsen

Knut Andreas Østensvik Foto: Sverre Larsen

Truls Klungland Foto: Sverre Larsen

Elisabeth Dønnestad Foto: Sverre Larsen

Johan Førsvoll Foto: Sverre Larsen

Iren Fauske Foto: Sverre Larsen

Benthe Kallhovd og Torill Brottveit Foto: Sverre Larsen

Trine Holmer-Hoven Foto: Sverre Larsen

Rune Skuggedal Foto: Sverre Larsen

Resultater – 8 km

K10-14

- Sara Lill Vallehei Roland Egen bedrift 50:48

K30-34

1 Marthe Amalie Berntsen Egen bedrift 47:08

2 Christina Schanke Agder Energi 55:29

K35-39

1 Marianne Rike Greibesland Bane NOR 56:48

2 Janne Mølland Sørlandet Sykehus 60:50

3 Monica Rypestøl Bjelland Kr.sand kommune 62:50

- Vibeke Golf JFP Services Fullført

K40-44

1 Lillian Solberg Sørlandet Sykehus 51:43

K45-49

1 Hege Wanner Northern Runners Tromsø 68:50

K50-54

1 Ruth Vallehei Egen bedrift 77:00

K75-79

- Liv Skretting Egen bedrift Fullført

M10-14

- Endre Kommedal Egen bedrift 53:58

- Erik Wanner Northern Runners Tromsø 68:50

M35-39

1 Anders Kommedal Egen bedrift 54:00

2 Shun Phat Nham Egen bedrift 55:29

M50-54

- Steinar Bergan Nikkelverket Fullført

M55-59

- Arild Bergan T.O. Slettebøe Fullført

- Terje Nandrup Egen bedrift Fullført

M65-69

- Odd Gaute Drivdal Egen bedrift Fullført

M70-74

1 Finn Gitmark Egen bedrift 55:01

- Tor Helge Fosselie HMH Fullført

M75-79

1 Harald Mandt Egen bedrift 67:43

- Jan Åge Esperås Radisson Blu Caledonien Fullført

- Jan Reinhard Hansen Egen bedrift Fullført

Resultater – 12 km

K30-34

1 Helene Fidje Olsen Oslo Politi 56:50

2 Kristina Bergane Egen bedrift 63:08

3 Kristine Mikalsen The Running Dead 94:06

K35-39

1 Guro Vågsmyr Kristensen Kr.sand kommune 70:59

2 Eli Haaland Egen bedrift 98:00

K40-44

1 Roxana Gajardo Egen bedrift 87:58

- Elisabeth Hærås Egen bedrift Fullført

- Nina Neleta Hopen Kr.sand kommune Fullført

K50-54

- Anne Bjørnenak Berg-Hansen Fullført

K55-59

1 Hanne Aanensen Sørlandet Sykehus 77:51

- Eli Johannessen T.O. Slettebøe Fullført

- Inger Margrethe Fidje Kr.sand kommune Fullført

K60-64

1 Toril Benjaminsen Egen bedrift 109:13

- Grete Jakobsen Trimtex Fullført

K70-74

- Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

- Liv Tenningen Team Mosjon Fullført

- Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

K75-79

- Rose Laura Johansen Radisson Blu Caledonien Fullført

M30-34

1 Olav Sommerset Risdal Nikkelverket 69:00

M35-39

1 Gunstein Skomedal Elkem Fiskaa 54:16

2 Lars Klemet Jakobsson Elkem Fiskaa 69:36

3 Kenneth Ramsland Egen bedrift 98:00

- Kristian Jortveit Nikkelverket Fullført

M40-44

1 Andreas Borgersen Mizuno Norge 78:18

M45-49

1 Jan Even Djupvik Sørlandet Sykehus 60:16

2 Lars Hoås Cameron Sense 79:13

M55-59

1 Oddvar Borgersen Cameron Sense 73:55

2 Harald Vingerhagen Egen bedrift 79:06

- Ivar Fossdal Huntonit Fullført

M60-64

1 Svend Tore Breilid Egen bedrift 73:47

2 John Rune Ingebretsen Team Mosjon 76:35

- John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

- Øystein Edvardsen Radisson Blu Caledonien Fullført

M70-74

- Øystein Vesterhus Nikkelverket Fullført

- Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

M75-79

- Erik Bugge Nilsen Egen bedrift Fullført

M80-84

- Hans Gunter Bjerkemo Radisson Blu Caledonien Fullført

- Tore Olsen Radisson Blu Caledonien Fullført

Resultater – 21 km (Halvmaraton)

K15-19

1 Benedikte Omdal Egen bedrift 118:00

2 Henriette Melsom Pedersen Søgne skiklubb 208:00

K35-39

1 Nina Barland Flaten Kr.sand Løpeklubb 137:23

2 Eva Helén Tandberg Egen bedrift 147:00

K40-44

1 Iren Fauske Løpeteamet 116:50

2 Elisabeth Haarr Dønnestad Egen bedrift 129:32

3 Teresa Pham Kr.sand kommune 132:31

4 Mari Melsom Kristensen Kr.sand Løpeklubb 136:02

5 Kristine Noble Oftebro Kr.sand Løpeklubb 144:00

6 Helene Eik Andersen Egen bedrift 144:31

7 Karianne Ormseth Egen bedrift 154:22

- Linda Larsen Agder Energi Fullført

K45-49

1 Trine Holmer-Hoven Kr.sand Løpeklubb 110:19

2 Hilde Furuborg Kr.sand kommune 114:25

3 Kari-Anne Kverneggen UiA 127:19

4 Julia Ryen Kvammeklanen 139:35

5 Heidi Lien Hagen Egen bedrift 220:00

K50-54

1 Janne Birgitte Prestvold Fædrelandsvennen 136:15

2 Colleen Delane-Skibsrud Egen bedrift 138:06

3 Hege Engestøl Egen bedrift 167:09

- Brita Bøhn Egen bedrift Fullført

K55-59

1 Lillian Lauvsland Jahnsson Sparebanken Sør 123:19

- Torill Brottveit Returkraft Fullført

K60-64

1 Gro Lillian Netland Hulløen Sørmegleren 162:00

2 Benthe Kallhovd Returkraft 176:00

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 118:00

2 Marit Penne Kr.sand kommune 153:52

- Nina Sunnås Egen bedrift Fullført

M20-24

1 Truls Klungland Hennig-Olsen Is 92:36

2 Benjamin Øygarden Egen bedrift 118:41

M25-29

1 Johannes Bakkelund Elkem Fiskaa 109:05

2 Petter Sannerud Egen bedrift 127:00

3 Erlend Kvamme Kvammeklanen 133:13

M30-34

1 Vegard Danielsen KOK 83:31

2 Jørgen Solli Strøm-Olsen Trucknor Kr.sand 93:02

3 Steffen Martinsen NRF 112:14

4 Eirik Skarpeid Neumann Bygg 175:00

M35-39

1 Tim Erik Olsen Meny Christiansand 109:32

2 Geir Vidar Jeppestøl Huntonit 114:30

3 Tor Øyvind Stumpf Egen bedrift 117:29

4 Øystein Heggernes Alvestad Egde 159:49

M40-44

1 Knut Andreas Østensvik Kr.sand Løpeklubb 96:16

2 Lars Ingemann Sodefjed Byggmester Dovland 97:19

3 Thomas Øderud Kr.sand Løpeklubb 99:06

4 Håvard Østhus Østhus Media 109:19

5 Jostein Hagen Osaland UiA 119:58

6 Martin L. Nerheim Recto Solskjerming 123:27

7 Kristian Lillemark Randesund IL 126:37

8 Rune Gjerde Gammelsæter Egen bedrift 149:01

M45-49

1 Åge Harald Drangsholt Fædrelandsvennen 96:25

2 Reidar Askildsen Søgne skiklubb 103:38

3 Tommy Halsen Air Products 109:12

4 Ruben Gausdal Egen bedrift 109:17

5 Fernando José Bravo Olguin SiA 110:26

6 Johan Åtland Førsvoll Hjemme 111:01

7 Robert Stenersen McShane Vågsbygd Runners 113:41

8 John Instanes Newsec 124:30

9 Edvind Fladen Søgne 124:37

10 Per Midthaugen NIH 126:43

11 Kenneth Eikeland Vavik & Tønnessen 128:11

12 Knut Funderud Syrtveit Agder Energi 136:50

13 Petter Tjøm Egen bedrift 141:00

14 Espen Skarpholt NOV 157:11

15 Sondre Vindbo Egen bedrift 167:09

16 Nils Henning Pedersen Søgne skiklubb 208:00

- Andreas Orr Askland Kr.sand kommune Fullført

- Glenn Aateigen Kr.sand Løpeklubb Fullført

- Kjetil Sandstå Agder Energi Fullført

M50-54

1 Are Aanesland HMH 104:25

2 Bjørn Skarpholt Egen bedrift 132:00

3 Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe 135:40

4 Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte 145:43

5 Tom Hjellnes Egen bedrift 151:43

6 Olav Søvik Egen bedrift 166:17

- Arild Tengs Neumann Bygg Fullført

- Jarl Bøhn NOV Fullført

M55-59

1 Rune Skuggedal Elkem Fiskaa 104:54

2 John Torgeir Roland KBR 109:35

3 Rolf Einar Lunde Kr.sand Løpeklubb 116:04

4 Bjørn Olav Slotte Oceaneering Rotator 139:23

5 Alf Helge Fredriksen Egen bedrift 140:24

5 Jon Terje Ekeland Nye Veier 140:24

7 Magne Hallan NOV 168:50

- Geir Brekke Olsen T.O. Slettebøe Fullført

- Morten Sakariassen Kr.sand kommune Fullført

M60-64

1 Magne Dølemo Egen bedrift 119:14

2 Frode Udjus HSH Utvikling 124:05

3 Terje Georg Frigstad Kr.sand Løpeklubb 130:50

4 Kai Stokkeland Kr.sand Løpeklubb 140:38

5 Jon Arve Kallhovd T.O. Slettebøe 146:35

6 Øyvind Dåsvatn Rvts Sør 147:45

7 Lars Helge Fossdal Sørlandet Sykehus 150:44

8 Knut Owing Agder fylkeskommune 166:23

9 Jan Jensen Team Mosjon 181:48

- Dag Brekkan Team Mosjon Fullført

- Jan Øyvind Pedersen Agder fylkeskommune Fullført

M65-69

1 Claudio Soto Team Mosjon 118:14

2 Johnny Hansen Egen bedrift 145:29

3 Bjørn Reinhartsen OneCo 149:41

M70-74

1 Edgard Ellertsen Nikkelverket 125:10

2 Paul Joreid Team Mosjon 145:38

3 Alf Gurandsrud Landmåler Sør 161:44

- Anders Torbjørnsen Jernbanen Fullført

M75-79

1 Knut Pilskog Firenor 162:50