Mandag kveld fikk Reidun Bakken fra Konsmo IL Årets ildsjelpris for 2021.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

LYNGDAL: Reidun er en ildsjel av de sjeldne, som lenge har jobbet i det stille i vårt idrettslag, uten så mye oppmerksomhet rundt seg selv. Gleden og overraskelsen var stor da Anne Lise Aukland og Øyvind Håheim fra Sparebankstiftelsen SR-Bank dukket opp på mandagens styremøte til Konsmo IL og overrakte henne prisen som Årets ildsjel for 2021. Reidun mottok også et kunstbilde og 25.000 kroner til Idrettslaget.

Foto: Helene Ågedal

Hun har vært kasserer i laget i flere år, og er nå en del av hovedstyret. Hun har både hodet og hjertet på rett sted, og hjelper til med alt som trengs. Reidun er ikke bare aktiv i Konsmo IL, men også med i barnearbeidet på Zion, det gamle posthuset og stiller opp på dugnad for NMK Konsmo. Hun er dessuten aktiv i politikken og i idrettsrådet, og har mange verv som kasserer. Hun er god som gull og et stort forbilde. Hun sier selv at hun er glad i å ha noe å holde på med, spesielt i denne koronatiden, ellers hadde hun gått på veggene.

Gratulerer masse med prisen, Reidun, det er så fortjent!