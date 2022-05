Kristiansand Sandvolleyballklubb vant gull og bronse i helgas volleyball-NM for U17-lag.

GJESDAL: Både guttene og jentene hadde et håp om å forsvare fjorårets gull i dette norgesmesterskapet.

Guttene holdt på å gå på en smell mot Tromsø allerede i første puljekamp, men klarte å dra i land første settet 25-23 og andre sett 25-17. Deretter fulgte en enkel seier mot Sandnes, som ga avansement til åttedelsfinalen. Her møtte de et overraskende sterkt Sveio, men vant også denne 2-0. I kvartfinalen ble Vikersund knust 25-14 og 25-11, og guttene fikk vise hva de var gode for. Semifinalen ga også en 2-0 seier mot Oslo Volley.

I finalen møtte de Koll, og begge lagene leverte sterkt spill, som ga god underholdning. Med solid serving og massive blokker klarte KSK å stoppe Kolls hovedangriper, og sluttresultatet ble igjen 2-0. Dette er en meget sterk prestasjon av laget, flesteparten er 06-ere, som har enda ett år igjen i denne klassen.

Kristiansands tre All Star-spillere på guttesiden, fra venstre: Even Stray Aas, Tobias Kawika Pedersen og Peder Senumstad. Foto: Marianne Stray Aas

På All Star-teamet kom Peder Senumstad som beste midtspiller, Tobias Kawika Kauffman Pedersen som beste libero og Even Stray Aas, som MVP.

Kristiansand Sandvolleyballklubbs jentelag som vant bronse i U17-NM. Bak fra venstre: Håvard Visnes, Ella Othilie Hubert, Jenny Sødal Ringøen, Adine Fosseli, Nora Stenersen, Hanna Visnes, Beate Fosseli og Tor Inge Askeland. Foran fra venstre: Ingrid Marie Ekeland, Leana Tønnessen, Erle Askeland, Selma Visnes og Erle Lønn Foss. Foto: Marianne Stray Aas

KSKS jentelag ble puljevinnere, etter 2-0-seire mot både Skjeberg og Bodø Volley, og gikk direkte til åttedelsfinalen. Her møtte de tøffere motstand, men klarte likevel å dra i land 2-1 mot Randaberg. I kvartfinalen møtte de enkel motstand fra Svelgen og vant 2-0. Semifinalen ble svært spennende, men endte dessverre med tap 23-25 i begge sett. Dermed møtte de Strand-Ulv i bronsefinalen. Også her leverte jentene meget spennende ballvekslinger med flere matchballer, men klarte å vinne 2-1 og fikk bronsemedalje.

På All Star-teamet ble Ingrid Marie Ekeland hedret som beste midtspiller. Foto: Marianne Stray Aas

Dette ble en fantastisk avslutning på innendørssesongen. Kristiansand Sandvolleyballklubb har gjennom flere år levert nasjonale toppresultater på juniornivå, og de andre klubbene lurer på hva som gjøres riktig. Mye av nøkkelen ligger i allsidig og mye trening, med kombinasjonen av innendørs- og sandvolleyball.

Spillerne beholder motivasjonen og tåler mye trening, de blir teknisk flinke, bevegelige og tar stort ansvar på banen. Klubben vokser stadig og det er stort behov for en permanent innendørs sandhall og mer treningstid innendørs. Men først venter en spennende sandvolleyballsesong utendørs, med nye NM og håp om nye titler.