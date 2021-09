Slo til med seier i boksedebuten

ULLENSAKER: Grimstad bokseklubb sin bokser 91 kg Kristiyan Venkov Mavrov fikk være med på denne boksegallaen Jessheim smellen 25 september 2021.

I sin aller første boksekamp møtte Kristiyan Jessheim bokseklubbs Oskar Lenborg i 91-kilosklassen. I første runde bokset Kristiyan kontrollert og unngikk motstanderen med flott fotarbeid, og traff bra selv. I andre runde hadde Kristiyan full kontroll mot en mer aggressiv motstander og vant også denne runde klart. I tredje runde økte intensiteten hos begge bokserne. Kristiyan greide å holde hodet kaldt, traff godt og vant kampen klart med dommerstemmene 5-0.

Vi hadde også med Mohammad Wkili til dette stevnet. Han fikk dessverre ikke noen kamp, men fikk likevel god sparring mot en erfaren bokser fra Trondheims bokseklubb B-30, nemlig Erik Wang Strømhaug.

Fem polske boksere var på Jessheim for å møte norske landslagsboksere. Et par av de norske er klar for VM som går av stabelen i Serbia fra 23. oktober til 6. november.

Det ble bokset hele 22 kamper og her er resultatene:

52kg; Jenny Simonsen, NOR – Nicola Prymaczenko, POL 0-5

69kg; VM klar. Martin Skogheim, NOR – Fillip Sepakowiecz, POL 5-0

91kg; Muslim Yusupov, NOR – Pioter Prechowski, POL 5-0

64kg; Sayed Kazemi, NOR – Arek Zakharyan, POL 5-0

75kg; VM klar. Don Emini, NOR – Daniel Piotrowski, POL 4-1

Resultater norske kamper:

Menn Ungdom (57 kg) Abdul-Malik Vitaev (Jessheim Bokseklubb) vs Dominik Rysak (Horten Sportsklubb) 5-0

Menn Ungdom (66 kg) Khamid Khasanovich Dudaev (Vestby IL – Boksing) vs Abhijeet Singh Bansal (Romerike Bokseklubb) 5-0

Menn Ungdom (60 kg) Johannes Løvstad Evang (Ørnulf IF – Boksing) vs Julian Elias Torhaug Ullaug (Romerike Bokseklubb) 0-5

Ungdom 60 kg Adam Ruslan-Bekovich Chabdaev (Viking BK) vs Odin Armand Bondø Thyrum (Trondheim Kampsportklubb 4-1

Menn Ungdom (80 kg) Nabil Jonas El-Khatib (Jessheim Bokseklubb) vs Jonas Kirkaune Østerfeldt (Bokseklubben av 1930) 3-2

Menn Junior Weltervekt (69 kg) Sondre Lystad Lyssandtræ (Ørnulf IF – Boksing) vs Zygimantas Klimas (Drammen Bokseklubb) RSC #3

Menn Junior Mellomvekt (75 kg) Ahmed Umarovich Shidokaev (Viking BK) vs Dennis Bøe Dahl (Bokseklubben av 1930) 4-1

Kvinner Senior Lett weltervekt (64 kg) Lisa Maria Billing (Ørnulf IF – Boksing) Julie Adele Gangås Skaare (Fighter Kickboxingklubb) 2-3

Menn Senior Lett tungvekt (81 kg) Stian Nornberg Austnes (Bokseklubben av 1930) vs Hasib Ullah Dawlatzai (Bergens Sparta Spkl) 2-3

Menn Senior Tungvekt (91 kg) Ahmed Adan Mohamed (Sportsklubben Av 1909 – Boksing) vs Edin Hasic Mathisen (Romerike Bokseklubb) 5-0

Menn Senior Tungvekt (91 kg) Reesal Malik Rauf (Drøbak Bokseklubb vs Eduardo Alexander Dannevig Nygård (Raufoss BK) 2-3

Menn Senior Supertungvekt (91+ kg) Brage Hansen Lange (Ørnulf IF – Boksing) vs Tony Hung Vu (Drammen Bokseklubb) 5-0

Menn Senior Lettvekt (60 kg) Morten Lysaker (TK Boksing) vs Fredrik Endresen Aasheim (Ørnulf IF – Boksing) 5-0

Menn Senior Weltervekt (69 kg) Bahamin Mesrabadi Abbasi (Sportsklubben Av 1909 – Boksing) vs Ayoub Salar Salih (Ørnulf IF – Boksing) 0-5

Menn Senior Mellomvekt (75 kg) Aleksander Vold (Horten Sportsklubb) vs Karl Ferdin Karlsen Farahi (Ørnulf IF – Boksing) 1-4

Menn Senior Weltervekt (69 kg) Amin Srour (TK Boksing) vs Nicolai Otterdahl Møller (Skien Bokseklubb – Boksing) 4-1

Menn Senior Tungvekt (91 kg) Oskar Lenborg (Jessheim Bokseklubb) vs Kristiyan Venkov Mavrov (Grimstad BK) 5-0