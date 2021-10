Express best i målfest

GRIMSTAD: Lørdagens kamp på Fevik stadion var et oppgjør Express burde ha vunnet med mange flere mål. Mye nedbør spilte inn og lagde snåle situasjoner. 1–0 kom etter en strøken pasning fra Berås og Håbestad stakk inn fra kant og headet vakkert i mål. Hjemmelaget sto høyt og stresset Åkra som bare slo langt. En av disse pasningene ble feilberegnet av Express-forsvaret og dermed 1–1.

Hjemmelaget duret på og Håbestad gjorde et nydelig forarbeid, rundet keeper på kanten og la inn til Jim Eriksen som headet inn 2–1. Deretter hadde hjemmelaget skudd i stanga, ble snytt for minst ett straffespark og var alene med keeper, men det sto likevel 2–1 til pause.

Storspill

2. omgang fortsatte som den første, med nydelig jobb av «Håbbe» på kant som serverte Berås. Han kontrollerte ballen ned i hjørnet fra 16 meter til 3–1. Noe senere var Kristian Eriksen på vei igjen og en forsvarsspiller fikk tåa på og ballen trillet tilbake til keeper som feilberegnet grunnet vann på banen og Jim satte enkelt inn 4–1.

En lang ball fra Åkra havnet så opp på kant og innlegget ble slått hardt inn foran mål hvor ballen grunnet baneforholdene igjen skvatt merkelig da Frode skulle klarere og selvmålet var et faktum og dermed 4-2.

Gjestene slo tilbake

Hjemmelaget svarte etter nydelig slått corner av Berås og Kristian tuppet inn 5-2. Deretter var det klabb og babb foran vertenes mål hvor keeper feilberegnet da ballen stoppet i vannet og 5-3.

To minutter før full tid ble et innlegg slått av gjestene innlegg, hvor Åkra var best på første stolpe og 5-4.

Det var sløvt av Express å gjøre denne kampen spennende. Likevel var det årsbeste i store perioder hvor vertene spilte og løp bortelaget i senk.

