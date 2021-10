Han er Årets grasrottrener i Agder

KRISTIANSAND: Hvert år har Norges Fotballforbund, Norsk Fotballtrenerforening og Norsk Tipping en kåring av Årets grasrottrener. Kåringen skjer først i hver av de ulike kretsene og deretter kåres en nasjonal vinner. Vinneren kan krone seg med tittelen Årets grasrottrener i norsk fotball. Kåringen fokuserer på kandidater som utmerker seg spesielt og gjør en ekstra innsats for å bidra til at barn og unge koser seg med fotballen.

Vinneren i Agder er Vidar Nordhaug, som til daglig er trener i IK Gimletroll. Her er han hovedtrener for Jenter 15 som i år vant kretsmestertittelen for tredje år på rad. I tillegg er Vidar sterkt engasjert og involvert i kullene som samarbeider inn mot J15, så klubbens trenere og spillere i J13 og J17 nytet godt av Vidars tid og ressurser.

At det er over 100 jenter og et titalls trenere som får god oppfølging, oppriktig interesse og omsorg, gode fotballdiskusjoner og vennlige smil og ord hver uke, er ikke en overdrivelse. Vidar planlegger treninger, kamper og aktiviteter for ikke mindre enn fire kamplag, så det går med et betydelig antall dugnadstimer hver uke til spillerne i klubben. Han er en pådriver for jentefotball og har vært det i over 15 år, i klubber som Mandalskameratene og Lillesand i tillegg til NFF Agder.

IK Gimletroll er utrolig stolt over at Vidar har fått denne utmerkelsen og vi er takknemlige for å ha en så hardtarbeidende, samarbeidsvillig, kunnskapsrik og god mann i vår klubb. En trener som fokuserer på god kvalitet, som ser verdien i å kurse seg og som lar utvikling gå foran resultater.

I tillegg til heder og ære til vinneren får klubben 10.000 kroner som skal brukes godt rundt lagene som Vidar gjør en jobb for. Kjenner vi spillerne rett, vil de mobilisere stort i den nasjonale konkurransen som starter i november.