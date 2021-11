Allerede to runder før slutt var denne gjengen sikret årets kretsmesterskap i fotball.

KRISTIANSAND: Klubbens Jenter 15-lag har i år tatt kretsmesterskapet hjem for 2. året på rad, og når vi i tillegg vet at klubbens Jenter 13 gjorde det samme, så lover det meget bra for rekrutteringen.

Jenter 15 har i sesongen 2021 bestått av spillere i 2006- og 2007-årgangen, og teller en treningsgruppe på 32 ivrige spillere. Sammen har de trent og spilt kamper siden oppkjøringen startet i desember 2020, i all slags vær og føre, og med covid-spøkelset hengende over seg nok en sesong.

Det medførte at vårsesongen kun besto av treningskamper og trening og atter trening, mens kampene først ble sparket i gang i august. Men da til gagns! Jentene har bekledd ikke mindre enn to lag i Jenter 15-klassen, ett lag i Jenter 17 Interkrets, i tillegg til å hospitere til klubbens to lokale Jenter 17-lag og Dame Rekrutt i 3. divisjon. Kamptrening har det med andre ord blitt mer enn nok av.

2007-gjengen konkurrerte også i egen aldersklasse i Troll Cup. For denne gjengen er det andre kretsmesterskapet som innkasseres. Bak fra venstre: Victoria Håverstad, Isabella Valderhaug Jore, Johanne Egeland, Nora Støle, Helena Tørum, Johanne Valvik Granli, Stine Skadberg Ljosland og Jenny Årikstad. Foran fra venstre: Maia Nørset, Ingrid Kristensen Lundgren, Dina Vikeså, Åsa Lindtveit, Ella Sofia Ferning og Mille Holand. Ikke til stede da bildet ble tatt: Aleksandra Skårdal og Sonja Frigstad. Foto Privat

Jenter 15 1. divisjon ble en trippelserie i høst, hvor vi møtte Vigør/Donn, Randesund og Våg i 3 oppgjør. Gimletroll ble kåret til kretsmester allerede med to serierunder igjen, og tabellen viste til slutt 21 poeng og 29–8 i målforskjell. Betina Norum Ruenes ble lagets og seriens toppscorer med 9 mål, etterfulgt av Ingrid Kristensen Lundgren med 7 mål. Førstnevnte har i tillegg scoret imponerende 8 mål i Interkretsserien, som består av lag fra Agder, Vestfold og Telemark og Viken.

Lagets toppscorer, Betina Norum Ruenes, er en meget hurtig, teknisk, ballsikker og treningsvillig spiller. I tillegg er hun ei helstøpt jente i likhet med alle de andre lagvenninnene! Foto Privat

Sesongen 2021 går mot slutten for jentene. Vel, det er ikke helt riktig, da vi har så mye som 12 kretslagsspillere i denne treningsgruppen, og de skal nå i gang med treninger i regi av NFF Agder. Før det skal det fullføres en siste kamp i jenter 15 2. divisjon og to kamper i interkretsserien og deretter en liten pause og fortjent avslutningsfest. Så starter planleggingen inn mot neste sesong, som vi håper skal by på mer normale forhold med tanke på seriespill og cuper. Vi gleder oss!