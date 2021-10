Nær 80 barn i seriespill i Idda Arena

KRISTIANSAND: Stavanger Oilers stilte med til sammen syv antall lag i U8 og U9-klassen. Heidi Engebretsen er lagleder for Stavanger U8-lag, og hun er imponert over gjennomføringen av helgens seriespill.

– Vi synes det har vært et veldig bra opplegg med lite ventetid mellom kampene, tildelte garderober, åpen kiosk, og sist, men ikke minst at barna fikk lysshow da de skulle på isen første gang, sier Engebretsen.

At det ble spilt musikk mens kampene pågikk, synes hun skapte god stemning, og hun er fast bestemt på at de skal kjøre lysshow når de selv skal arrangere seriespill.

Pilotprosjekt

Norges Ishockeyforbund har sett til Sverige og satt i gang et pilotprosjekt i Norge. Dette er helt nytt denne sesongen og Idda Ishockeyklubb arrangerte seriespill i henhold til det nye formatet. Dette innebærer mindre baner og færre spillere på is, noe som skal resultere i at alle spillerne blir mer involvert i spillet og får mer «puck-kontakt».

Denne helgen ble isflaten delt i fire mindre baner, hvor det var med tre utespillere på hvert lag. Lagene bestemmer selv om de ønsker å benytte keeper i tillegg til utespillerne. Lag uten keeper spiller med et minimål.

God dugnadsånd

Styreleder i Idda Ishockeyklubb, Per Aimar Lundal, puster lettet ut etter endt gjennomføring.

– Det ble fire hektiske timer, men med god dugnadsånd i klubben så gikk dette smertefritt, uttrykker Lundal og fortsetter:

– Det at vi på kort varsel kunne gjennomføre med den nye spillformen, er mye takket være bidrag fra Sparebankstiftelsen SR Bank, som gjorde at vi kunne gå til innkjøp av nye banedelere, så vi kunne få fire små baner.

– Med dette vantet kan vi utnytte istiden på en helt annen måte. Med den nye spillformen, som også tilpasser banestørrelsen etter barnas alder, blir flere spillere involvert i spillet. Dette uansett ferdighet er positivt for alle spilleres utvikling, mener Christer Linder, som selv er fra Sverige og som har vært en pådriver for å skaffe dette vantet og som også er trener i Idda ishockeyklubb.

Spillere dømte

I tillegg til at foresatte stod for den praktiske gjennomføringen av arrangementet hadde klubben også fokus på å benytte noen av de eldre spillerne som dommere, og til sammen var det elleve dommere i sving.

– Det er fantastisk at vi kan arrangere så mange ishockeykamper for så mange barn i løpet av fire timer i Kristiansand. I tillegg til om lag 80 spillere var det nærmer e150 voksne innom hallen denne lørdagen. Dette gjør jo sitt til at vi får markedsført idretten på en god måte, avslutter Lundal.

For å se bilder og klipp fra lørdagens arrangement, følg Idda Ishockeyklubb på Instagram, Iddahockey.