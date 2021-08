Seieren glapp like før slutt for MK

Vis fakta ↓ Åkra - MK 1-1 (0-0)

3. divisjon herrer avd. 3

Åkra kunstgress, 28. august 2021

0-1: Tobias Aanensen (str. 49 min.)

1-1: Mathias Aastvedt Dahl (89)

MK: Bård Høksaas - Mads Sveindal, Sivert Hansen, Callum Tyler, Arian Gundersen - Almin Dacic, Bendik Valand, Tobias Aanensen - Marius Hagen, Simon Valand, Samuel Silalahi

Innbyttere: Magnus Aamodt for S. Valand fra 32 min. Fredrik Soteland for Silalahi fra 60. Alf Marius Abrahamsen for Dacic fra 88.