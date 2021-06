Arendals tredje strake serieseier

HAUGESUND: Seriestarten har hittil vært perfekt: To meget sterke borteseire mot henholdsvis Skeid og Vard, i tillegg til at fjorårets OBOS-ligalag Øygarden ble beseiret på Norac stadion lørdag.

Avgjørelsen

Onsdag kveld falt avgjørelsen etter 58 minutter: Løpsmaskinen Håvard Meinseth vant ballen og stormet fremover mot Vard-målet. Han fant Andreas Hellum som elegant og millimeterpresist vippet ballen videre til Ermal Hajdari. Svensken var nådeløs fra 15 meter og satte ballen til side for Vard-keeper Thomas Kinn.

Trener Roger Risholt er, naturlig nok, fornøyd:

– Jeg tror ikke noen andre lag har hatt tøffere kampprogram enn oss. Håvard, som spilte en veldig god kamp, viser at han har både fart og touch i tillegg til løpskapasitet. Hellum binder opp to forsvarere og gjør samtidig et perfekt forarbeid da han flikker ballen videre. Der sto (Ermal) Hajdari, Preben (Skeie) og Mathias (Johansen) i kø for å avslutte. Men det var veldig herlig å se at Ermal ikke nølte og satte ballen perfekt til side for keeper, sier han.

Selv om Arendal-treneren var storfornøyd og imponert over scoringen, var han ikke overrasket:

–Jeg ser mye av det samme på trening. Og vi har jobbet mye med avstander offensivt. Derfor står flere av våre spillere i kø for å score etter at Meinseth og Hellum har gjort det strålende forarbeidet.

God kontroll

Praktmålet skulle vise seg å bli kampens eneste scoring. Men så lenge man holder nullen, er ett mål mer enn nok til å sikre tre poeng.

Selv om spenningen levde helt til dommeren blåste av kampen etter 95 minutter, følte Roger Risholt at hans gutter hadde god kontroll gjennom mesteparten av kampen.

Men han var ikke fornøyd med det som ble vist før pause.

– Det var ikke veldig dårlig, men det var heller ikke mer enn middels. Og jeg fortalte guttene at middels ikke er godt nok for oss. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi hevet oss etter pause, sier Arendal-treneren.

Vard hadde en gigasjanse som kunne gitt dem 1-0 rett før pause, men alene med Lars Jendal avsluttet Vard-angriperen for svakt og Sune Kiilerich fikk feid ballen unna før den krysset målstreken.

– Etter pause synes jeg ikke Vard skaper noe som helst. Vi har full kontroll og kunne gjerne fått et par scoringer til, mener Roger Risholt som forsikrer om at både han og spillerne holder beina på jorda tross den gode starten.

Ubeseiret

Arendal har altså ni poeng på tre kamper. Ubeseiret. Uten poengtap.

– Jeg tror ikke noen andre lag har hatt tøffere kampprogram enn oss i de tre første serierundene. Skeid, Øygarden og Vard er lag som er forventet å kjempe på øvre halvdel, sier Roger Risholt som konstaterer at Egersund nå er eneste lag som har like mange poeng som Arendal etter tre serierunder.

– De har spilt to hjemmekamper mot henholdsvis Nardo og Sotra, i tillegg til en bortekamp mot Notodden, mens vi altså har hatt to svært vanskelige bortekamper i starten, oppsummerer Roger Risholt som ikke er veldig opptatt av tabellposisjonen foreløpig.

Men Arendal ligger altså på andreplass. Og det er bare målforskjellen som skiller de to topplagene.

Ser fremover

Akkurat nå er ikke det så viktig for Arendals trenerteam. De har begynt forberedelsene mot neste kamp, mot Rosenborg 2. Den spilles mandag 5. juli i Trondheim. Og selv om RBK-rekruttene har plukket lite poeng til nå, så mener Roger Risholt man må være forberedt på en vanskelig kamp.

– De møtte Skeid forrige serierunde. Da hadde de tre avslutninger i tverrliggeren på stillingen 0-0. I tillegg til mange veldig lovende talenter, må vi regne med at de forsterker laget med så mange spillere de kan fra A-stallen, spesielt siden kampen spilles i Trondheim. Det er derfor ingen grunn til å ta lett på det oppgjøret. Og det kommer heller ingen av oss til å gjøre, sier han.