Kjører for sin fjerde strake Porsche Supercup-triumf

Lindland er blitt en av de virkelig rutinerte førerne i Porsche Supercup, som kjøres som supportrace til Formel 1. Lindland startet sin karriere med lokale løp i gokart og bilcross, før det ble racing i Norge og Sverige. Allerede i 2008 kjørte han sin første sesong i Porsche Carrera Cup Scandinavia, og etter flere gjesteopptredener gjennomførte han sin første fulle sesong i det internasjonale mesterskapet Porsche Supercup i 2013 og går mot 250 løp med Porsche.

De tre siste sesongene har Lindland vunnet Pro Am-klassen, for ikke fulltids profesjonelle førerne, i Porsche Supercup, og målet er å forsvare tittelen på ny.

– Målet er ny sammenlagtseier, men det blir ikke enkelt. Det er flere gode førere og ett veldig sterkt startfelt i ProAm-klassen, men på testene før sesongen har ting sett bra ut. Men test er test, og det er først i løpene at poengene deles ut, sier Lindland.

Det kjøres med en helt ny bil i årets Porsche Supercup, og selv om det fortsatt er en Porsche 911, er den vesentlig raskere enn tidligere.

– Alt er nytt fra tidligere, og bilen går et par sekunder fortere på runden enn i fjor. Porsche har gjort en fantastisk jobb med utviklingen av denne bilen og den er ekstra morsom å kjøre, understreker Lindland.

Årets sesong starter allerede til helgen i Monaco. Torsdag er det klart for trening, mens kvalifiseringen kjøres fredag og løpet søndag. Så fortsetter sesongen med to løp på Red Bull Ring i Østerrike, Silverstone i Storbritannia, Hungaroring i Ungarn, Spa i Belgia, Zandvoort i Nederland og Monza i Italia.

Koronapandemien gjør også denne sesongen mer utfordrende enn vanlig.

– Vi lever i et strengt smitteregime, og blir testet hele tiden. I Norge blir det mye karantene, og alt er mer komplisert enn det pleier. Men det er viktig at verden går videre også under pandemien, og jeg har fått en fantastisk støtte av mine samarbeidspartnere hjemme i Norge, avslutter Roar Lindland.