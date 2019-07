Danseduo vant gull og sølv i NM

STAVANGER: Paret lå på topp på rankingen før NM i både standard og latin, og forventningene og presset var skyhøyt før lørdagens konkurranse i standard. Under finalen fikk man se scoren på skjermen umiddelbart etter hver solodans og spenningen var til å ta og føle på. Alt stemte, og paret vant alle fem danser i standard og ble dermed kåret til norgesmestere i ungdom standard.

Søndagen var det klart for NM i latindans, og her var også presset skyhøyt for Jens Kristian og Amalie. Det ble en flott sølvmedalje, og paret er fornøyd med sin egen prestasjon og dansingen selv om det ikke holdt til seier denne gang. Vinner ble trenings- og klubbvennene fra NeRo, Rasmus Guttorm og Alina Vårvik.

Gøy var det at paret som fikk sølvmedaljen i ungdom standard var Vetle Kleveland og Helene Barikmo Au fra Kristiansand Danseklubb, som også er gode venner utenfor dansegolvet. For Helene var dette hennes første NM i ungdomsklassen, og paret har trent hardt og målrettet fra første dag de ble et dansepar i desember 2018. Vetle og Helene deltok også i U21-klassen i standard, og også her fikk de med seg hjem en sølvmedalje.

Espen Jensen og Dina Høyem-Olsen konkurrerte i Junior 2 elite, og danset både standard og latin under helgens NM. Paret fikk en flott 5. plass i både standard og latin.

Barneparene Oscar Au/Emilie Lindgren-Åsly og Linus Kristiansen/Anna Charlotte Collins deltok også under helgens konkurranse i nasjonal konkurranse, og parene danset både standard og latin begge dager. Det er viktig med rekruttering også i dansesporten, og det er flott å ha med de yngre danseparene.

Begge parene trener ukentlig to-tre ganger i uka, og det er stor stas å delta på konkurranse, for da får man med seg hjem minst to pokaler (en i standard og en i latin). Denne gangen kom de hjem med to pokaler og en medalje etter helgens deltakelse.

Tarjei Nøstvold Svalastog fra Kristiansand og makker Anna Caroline Fladby danset i voksen latin finalen, den aller siste konkurransen søndag ettermiddag, og stemningen sto til taket under denne finalen. Paret danset bra og er fornøyd med egen dansing under årets norgesmesterskap, men litt skuffet over å være rett utenfor pallen, som var målet.

Tarjei og Anna har hatt en formidabel utvikling, og har kun danset sammen fra oktober 2018. De har vært i flere finaler i Rising Star.klassen i utlandet, og vant Copenhagen Open i mai i år.