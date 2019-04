Tjomsland bærer Start-drakta med stolthet

STAVANGER: Den siste ukas uroligheter rundt trenersituasjonen i Start har preget sportsmedienes forsider langt utenfor Sørlandet. Øystein Tjomsland, i travløp kledd i Start-fargene, har måttet tåle ertende kommentarer fra kolleger for favorittklubbens konflikt rett før seriestart og det skuffende resultatet i serieåpningen.

– Jeg er opptatt av et godt omdømme, og jeg synes det er viktig at vi nå står samlet på Sørlandet. Jeg bærer den gule drakta med Start-løven med stolthet, understreker Tjomsland dagen etter hjemkomsten fra Rogaland.

Team Tjomsland

For kollegaenes småsyrlige kommentarer stilnet fort da Tjomsland viste fram to topptrente stallhester på Forus tirsdag kveld. "Så helt rå ut" og "kommende elitehest" lød Twitter-refrenget etter at Bokli Rapp pulveriserte hjemmehestene og rekordsenket seg med 1,5 sekunder i blendende stil. 1.22,9a/1600 meter viste klokkene ved målpassering, og den kommende avlshingsten ser nå ut som den stjernehesten man så for seg da han kom i trening til Tjomsland.

– Bokli Rapp har utvilsomt stoff i seg til å bli en kommende stjernehest, forteller Tjomsland.

Arnfinn Roaldsøy

Imponerte gjorde også stallkameraten Guccio Fortuna. Sammen med gjestekusk Thomas Sverre Karlsen dundret den tyskfødte vallaken til tet i rekruttløpet, og siden var det spill mot ett mål. Kun to dager etter at han gjorde seg bort med galopp i finalen av Sørlandsmesterskapet var høykapable Guccio Fortuna tilbake som en vinner. 1.14,8a/1600 meter lød vinnertida.