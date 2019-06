Donn med livsviktig seier

KRISTIANSAND: ”Kampen som måtte vinnes” ble den omtalt som på Lund, lørdagens match mot Bryne 2 hjemme på ærverdige Kristiansand stadion. Etter mye stang ut og marginer imot var alle i og rundt klubben klare på én ting – i dag er vår dag.

Omgivelsene har muligens vært litt stresset på lagets vegne grunnet tabellposisjonen, men spillere og trenere har hatt is i magen og hatt det samme fokuset hele veien – på intensitet og samhandling.

Og det skulle de få betalt for på lørdag. Vertene tok nemlig kontroll på kampen fra start og hadde flere store sjanser i åpningsminuttene. Det første målet kom etter fem minutters spill signert Stian Ingebrethsen. Marius Wigardt slo et presist innlegg til Andreas Sersland som headet ballen ned til Ingebrethsen, som vendte opp og plasserte ballen kontant bak Andreas Hoppestad i Bryne-buret.

Store sjanser

Donn opprettholdt presset på gjestene resten av omgangen og det var nesten utrolig at det ikke sto 4–0 etter den første halvtimen. Jacob Just, Andreas Sersland og Kent E. Sellæg hadde alle tre store sjanser som enten ble stoppet av en god målvakt eller stolpen. I det 40. minutt hadde Sersland fått nok og avsluttet et soloraid med sitt første mål for sesongen og dagens andre til vertene. Det resultatet holdt seg til pause.

Simen Aleksander Prag

Etter pausen gikk Donn ut i samme stil som i første omgang og scoret etter bare 15 sekunder. Andreas Sersland serverte fra venstrekanten, Stian Ingebrethsen hoppet elegant over ballen og Kent Sellæg avsluttet på ekte goalgetter-vis. 3–0 og kampen virket punktert.

Donn mistet noe av momentet og trykket utover i 2. omgang, og da Sersland og Ingebrethsen begge måtte ut med skade, kom Bryne delvis inn i kampen igjen. Torben Dvergsdal reduserte på et frispark via muren i det 64. minutt og det kunne på det tidspunktet se ut som kampen igjen kunne bli spennende.

Rett før frisparkscoringen hadde Donns sisteskanse Kevin A. Christensen en viktig beinparade som hindret scoring. Donn ville det riktignok annerledes og Karl Morten Igland og Magnus Aamodt, som kom inn for de to målscorerne, spilte seg gode varme og sammen med et seiershungrig lag tok de tilbake momentet mot slutten.

Igland var nær ved å score sitt fjerde for sesongen etter et fremragende framspill av Kent E. Sellæg. Det ville seg ikke, men Donn fikk sitt fjerde mål minutter seinere da rollene ble byttet om. Wigardt spilte gjennom Igland som sendte ballen videre til Sellæg, som brente til fra 16 meter.

Simen Aleksander Prag

Just imponerte

En av dem som var fornøyd etter kampen var Jacob Just. Han fikk tillit fra start og var en konstant trussel på høyre siden med sin ballkontroll, hurtighet og styrke. Just var veldig nær flere ganger, men det ble dessverre ingen nettkjenninger.

– Jeg synes jeg spiller en god kamp. Jeg kommer til mange farlige situasjoner og vinner mange dueller. Det er en god følelse å være en stor del av det offensive spillet vårt, sier Just og legger til:

– Kampen generelt er jo preget av at vi startet veldig bra og styrer store deler av første omgang. Men vi skulle definitivt satt flere sjanser. I andre omgangen sliter vi veldig med å finne ut av presset vårt og vi sliter litt etter at Stian og Andreas må ut. Ellers er vi litt i ubalanse i begynnelsen av andre omgang, men slipper likevel ikke til alt for farlige sjanser. Alt i alt er jeg stolt av meg selv og resten av gutta i dag.

En annen som i stor grad preget kampen var Andreas Sersland:

– Jeg føler vi har god kontroll, særlig i 1. omgang der Bryne ikke skaper stort, og vi selv har mange gode muligheter. Deilig å få nærmest punktert kampen tidlig i 2. omgang. Litt mer rotete blir det når vi slipper oss litt ned utover i omgangen, men alt i alt en godt gjennomført kamp selv om vi fortsatt har mye å gå på.

Scoret igjen

En som virkelig har åpnet målkontoen er Kent E. Sellæg. som scoret i sin tredje kamp på rad – sitt femte totalt denne sesongen. Han var misfornøyd med å treffe stolpen mot Bryne, slik han også gjorde mot Flint i forrige runde:

– Jeg burde nok hatt tre mål og kanskje en assist. Kampen føler jeg vi kontrollerer store deler av, bortsett fra en periode i 2. omgang der vi blir veldig lave. Meget solid defensivt over hele linja og til tider veldig bra offensivt også. Veldig deilig å kunne feire med gutta i dag, det fortjener vi alle sammen.

Simen Aleksander Prag

Målscorer Stian Ingebrethsen måtte forlate banen og stadion for en tur på legevakten etter en hodeduell. Ingebrethsen unngikk hjernerystelse, men måtte sy to sting i bakhodet. Han var lite fornøyd med å måtte vente i tre timer for å sy to sting, men glad for å være tilbake på trening mandag.

Bryne stilte med et meget ungt mannskap som kjempet tappert. Klubben har tilsynelatende en lys framtid i møte med flere unge talenter som blir tøffe å møte i årene som kommer. Førstkommende fredag tar Donn turen til Flekkerøy for å møte storfavoritt Fløy.

PS! Donn ligger fortsatt under streken, på 12. plass av 14 lag med ni poeng etter ni kamper. Det er imidlertid bare seks poeng opp til tredjeplass.