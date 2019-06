Tjomsland-traver vant sin 20. strake

20 starter. 20 seire. Smak litt på de tallene.

I en travsport som blir jevnere og jevnere, tøffere og tøffere, er det nesten så man må gni seg i øynene over det Lesja Odin presterer. Å gå 20 løp fra karrierestart uten å tape er smått utrolig. Tidlig på 2000-tallet klarte Lesja Odins far, Moe Odin, kunststykket å gå ubeseiret i 23 løp fra debuten. Den rekorden står for alvor i fare for å ryke til "tjukkeste slekta" nå.

Onsdag kveld speedet Tjomsland-traveren inn til nok en imponerende seier da han vant V75-løp på Jarlsberg. Til tross for at motstanden i takt med det økende grunnlaget blir hardere, ser det fortsatt ikke ut til at konkurrentene i denne klassen har det som skal til for å stoppe Lesja Odin.

– Jeg tror neppe vi får oppleve igjen at en av våre hester står med 20 seire på 20 starter. Han møter bedre og bedre hester, men likevel gjør han det ganske enkelt. Det er veldig gøy, uttalte Tjomsland i seiersintervjuet.

Hesteguiden.com

Neste oppgave for Lesja Odin blir sannsynligvis på Jarlsberg den første helgen i juli, før siktet er innstilt på start under Sommertravet på Sørlandets Travpark helgen 19. og 20. juli.