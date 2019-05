ØIF Arendal med ny semifinaleseier

ARENDAL: Et forsvar forsterket med en spillesugen Kenny Ekman, samt to målvakter bakerst som begge hadde dagen, ble utslagsgivende i kampen. Både Kristijan Jurisic og André Bergsholm Kristensen sto som en vegg til tider og bidro sammen med et sterkt forsvar til at det ble 23-14-seier over Kolstad – under halvparten av målene trønderne klarte å sette for en uke siden.

ØIF leder nå 2–1 i kamper i best av fem og kan avgjøre det hele til søndag, da laget tar turen til Trondheim.

– Dette her var helt sinnssykt, konkluderer Jurisic.

Tidenes forsvarskamp?

– Jeg har ikke sett så bra forsvar noen gang. I første slipper vi inn åtte og er enormt bra. I den andre …., fortsetter han og finner ikke ord for hvordan han skal beskriver det som skjedde i Sør Amfi.

Han sier at han tror reisen, som ble litt forandret på grunn av flystreiken i SAS, muligens påvirket Kolstad-spillerne.

– Vi hadde ventet samme kamp som i Trondheim, men reisen satt kanskje i kroppen på dem. Mulig de også var fulle av respekt for at Kenny var tilbake, påpeker han.

Trygghet

Sondre Paulsen var strålende fornøyd etter kampen. Seieren betyr ikke bare overtak i antall kamper, men også på andre måter for ØIF.

– Det her var veldig godt å få til. Vi vet vi skal tilbake hit og ha en ny hjemmekamp. Nå blir det enten en femte semifinale, eller finale på hjemmebane som neste kamp. Det er en trygghet for oss å ha med oss når vi reiser til Trondheim, forklarer han.

– Har dere spilt bedre defensivt noen gang?

– Nei, det tror jeg ikke. Så bra defensivt som i dag tror jeg aldri vi har vært før. Det ble mye bom framover, men alt i alt var dette solid, slår han fast.

Kristiansander imponerte

William Fiala Gjermundnes fikk tillit og takket for den med storspill.

Han var mer enn tilfreds med det som skjedde. Han noterte seg også for tre scoringer.

– Knallgøy å være med på dette. Vi spiller veldig bra som lag. Kanskje kunne vi fått mer ut av ankomstspillet, men bakover er vi altså vanvittig solide, smiler 18-åringen.