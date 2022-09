Hele 20 utøvere hadde søkt om finaleplass i Bilsporttalentet 2022, som arrangeres på Vålerbanen den 20. og 21. september. Juryen, bestående av Roger Moen, Holm Jacob Matheson, Molly Pettit, Bruno Arntsen, Henning Isdal og Atle Gulbrandsen, gikk nøye gjennom hver søknad og hadde en lang diskusjon på et jurymøte nylig om hvem som skulle komme til finalen.

Nå er fem finalister fra flere forskjellige grener tatt ut. Tommy Rustad deltok ikke i juryen, da hans datter var en av søkerne.

Det var som alltid vanskelig å ta ut finalistene med så mange gode søkere. Marius Solberg Hansen er faktisk med for tredje gang, selv om statuttene sier at man kun kan være med to ganger. Årsaken til det er at 2020 var et «unntaksår» midt i pandemien med andre regler og en langt mindre premie. Ellers er det flere av de andre utøverne som også har vært med i finalen tidligere, mens Karl Peder Nordstrand og Tobias Spangen er med i finalen for første gang. Vi tok også ut Ole Henry Steinsholt som førstereserve og Emil Sivesind som andrereserve.

Andrine Rafoss har i år vunnet NM-runder i både rallycross og racing. Marius Solberg Hansen gjør det sterkt i både STCC og rallycross. Petter Sæves Waskaas har vist et meget lovende tempo i rally. Karl Peder Nordstrand har gjort det sterkt i crosskart og har nå debutert i rally. Tobias Spangen kjemper i Norgestoppen i crosskart og vant juniorlandsfinalen i bilcross.

Bilsporttalentet startet i 2007, og er en etterfølger av Castrol Juniortalent som ble startet av Holm Jacob Matheson i 1998. Nesten seks millioner kroner er utdelt til norske bilsporttalenter i løpet av disse årene.

Finalistene skal prøve seg bak rattet i ulike løpsbiler, og må også gjennom en fysisk test under finalen på Vålerbanen.