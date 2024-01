UTØVERBLOGG: Så lenge jeg kan huske, har jeg drevet med trening. Det startet med turn, som raskt ble avløst av friidrett på sommeren og ski på vinteren. Jeg spilte også fotball på et guttelag, men det ble etter hvert litt flaut.

Jeg startet med jentefotball i 7. klasse og har spilt på ulike lag opp i gjennom: Saltrød Fotballklubb, Sørfjell og deretter Favør. Parallelt med fotball trente jeg på treningssenter med styrke- og aerobictimer. Sistnevnte fortsatte jeg med da vi flyttet til Oslo.

Der var jeg innom Bækkelaget, men det var ikke helt det samme å skulle spille sammen med en ny gjeng. Så da jeg flyttet hjem igjen, var det flere fra det gamle laget som spilte på Rygene og da ble det spill der.

Video: Muscle-up

Jeg har trent og instruert på Kick Trening i Arendal helt siden det ble etablert i 2006. Det er først de to siste årene jeg ikke har hatt faste timer i styrke, step, indoor walking, løping m.m. Nå er jeg kun vikar om det trengs.

Da Kick startet med crossfit, meldte jeg meg etter hvert på Crossfit Open, som er en lavterskel online-konkurranse. Dette syntes jeg var kjempegøy og ble mer og mer hektet på denne idretten. Det som gjør den så spesiell, er det suverene samholdet. Man heier på hverandre uansett hvilket nivå man er på.

Crossfit er en krevende idrett hvor man skal mestre mange ulike elementer. Her blir man utfordret på kondisjon, styrke og teknikk/ferdighet. Det er dette som gjør det så gøy. Det er alltid noe nytt å lære og øve på.

Video: Pull-ups

I min alder har det vært utfordrende å skulle gå løre seg å gå på hendene, klatre i tau m.m. Men øvelse gjør mester. Det som er den store utfordringen er å trene de mengdene som kreves uten å blir skadet. Dette er en balansegang.

Det å få nok hvile er en utfordring i en hektisk hverdag. Jeg jobber som eiendomsmegler, noe som ikke er en 8-4 jobb, og det kan da være krevende å få trent med god kvalitet. Ofte sier jeg til meg selv at noe er bedre enn ingenting.

Jeg er svært takknemlig for å ha en kropp som gir meg mulighet til å trene så pass intenst. Enda mer takknemlig er jeg for at jeg synes det er gøy å trene og ikke føles som et press. Det er mange som virkelig sliter med motivasjonen og da er det jaggu ikke lett å komme seg på trening.

De fem VM-kategoriene i functional fitness: Vis mer ↓ Endurance: Kondisjon, der vi skulle løpe. Bodyweight: Egenvektsøvelser som air squats, klatre i tau og gjøre dips i ringer. Skill: Det er her det må terpes mye, for her kan man få å gå på hendene, double under hoppetau og med pull ups, chest to bar mm. Strength: Styrke, som bruker å være enten et maksløft eller et complex. Power: En kort, intensiv økt som kan bestå av forskjellig øvelser som skal utføres kjapt. Mixed: Her kan man få mange øvelser satt sammen og med en tidsbegrensing.

Video: Utfall i VM

I fjor høst kvalifiserte jeg meg for første gang til et VM i Functional fitness. Det var i alderskategorien 50+, Jeg var skikkelig overrasket, men var i tvil om jeg skulle reise helt til Canada, ettersom jeg trodde at det ikke ville gå særlig bra i konkurranse. Så snudde jeg litt på det og tenkte at det var min sjanse til å få være med på et eventyr sammen med verdenseliten og at jeg bare måtte gripe denne muligheten.

Det var først meningen at min datter Synne og jeg skulle reise til VM, ettersom hun fungerer som min trener. Men så endte det med å bli en familietur med kjæreste og barn, hvor vi hadde ei uke i Canada med konkurranse og ei uke i San Fransisco. Det var en kjempeopplevelse jeg ikke ville vært foruten. I forkant hadde jeg trappet opp treningen sammen med Synne og min gode venninne Kristin.

Video: Tåhev i VM

Jeg endte opp med en 8. plass i VM, noe jeg er fornøyd med. Det var et mesterskap det deltakerne virkelig fikk testet sin allsidighet. Min store svakhet er nok styrken og så tar jeg det litt igjen på kondisjon.