OSLO: Lørdagens fantastiske resultater ble fulgt opp, passert og til slutt totalt overskygget da Tjomslands hester gjorde rent bord i landets største travløp søndag ettermiddag. Dobbeltseier til stallens 3-årsdominanter Brenne Borken og Bore Mikkel i Kriteriet ble fulgt opp av stalltrippel til Tangen Minto, Holter Odin og Smedheim Braut i Derby.

Totalt kjørte Team Tjomsland inn 2.115.000 kroner søndag. Klasseløpshelgen totalt innbragte 3.540.000 kroner til stortreneren fra Sørlandet.

Foto: Hesteguiden.com

– Den beste!

Kulldominanten Brenne Borken viste seg nok en gang som et hestehode bedre enn sine jevngamle konkurrenter og tok karrierens sjette seier på like mange forsøk da han tok seg av Kriteriet med Øystein Tjomsland selv i sulkyen. 51-åringen fra Søgne fikk ikke fullrost Brenne Borken etter den fantastiske triumfen.

Foto: Hesteguiden.com

– Han er den mest komplette hesten jeg noen gang har trent, på dette tidspunktet av karrieren, var den oppsiktsvekkende karakteristikken fra Tjomsland etter løpet.

– Brenne Borken er voldsomt god og vinner veldig enkelt det største løpet for juniorene i dag. Det blir spennende å følge ham fremover, fastslo suksesstreneren.

Foto: Hesteguiden.com

Stallkameraten Bore Mikkel fulgte med i rygg på Brenne Borken og sikret seg andreplassen.

Sikret seg alle pallplassene

De enorme fremgangene for Tjomsland fikk sitt klimaks en drøy time senere da Tangen Minto vant Norsk Travderby, det største løpet for de fire år gamle hestene. For å toppe det hele fulgte Tjomsland-duoen Holter Odin og Smedheim Braut nærmest og sørget for at sørlandstreneren tapetserte pallen i årets viktigste travløp.

For assistenttrener Celine Fåland Hansen ble helgen eksepsjonell; hun har det daglige ansvaret for både Brenne Borken og Tangen Minto. Tom Erik Solberg satt i sulkyen bak Tangen Minto og var rundhåndet med rosen av Team Tjomsland.

Foto: Hesteguiden.com

– Tangen Minto er et produkt av teamet til Øystein. Celine har gjort en kjempejobb med hesten og Øystein har stått for treningsopplegget. Hesten er et produkt av systemet til Øystein, mente en av Norges beste kusker etter løpet.