VENNESLA: Sentrumsløpet har blitt arrangert hvert år helt fra 1989, bare ikke i 2020 da pandemien stoppet arrangementet. Trofaste sponsorer og støttespillere bidrar til et kostnadsfritt arrangement for alle deltakerne.

Minirunden, løp for de minste opp til og med 3. trinn i skolen, hadde hele 112 deltakere, fordelt på fire heat. Her fikk vi se mange kvikke bein i aksjon rundt herredshuset.

Klassestafettene ble som alltid en spennende affære. Fire løpere, to jenter og to gutter på hvert lag. Å stable stafettlag på beina, er ikke bare enkelt. Det krever initiativ fra noen som vil ta ansvar. Det hadde lærerne på 4. trinn Vennesla skole tatt. 9 av 11 lag stilte fra Vennesla skole. Ellers får arrangør ofte en vanskelig oppgave med å sette sammen enkeltløpere fra ulike skoler som ikke har fått avtalt lag i forkant. Alle som vil, må jo få være med! På 5. trinn stilte 7 lag, 6. trinn 1 lag og 7. trinn 3 lag.

I Skolekampen, et løp over 2,3 km, kan alle som går på barneskolen delta. 112 deltakere, 52 jenter og 60 gutter deltok i løpet. Anna Neset fra Moseidmoen skole vant jenteklassen som i fjor på tida 11.00 min mot 11.22 i 2021. Rekorden for jentene innehar Hanne Sløgedal på 9.53 satt i 2017. Gutteklassen ble vunnet av Torje Eivindson på tida 10.25. Rekorden her er på 9. 26 satt i 2021 av Elias Gumpen Engesland.

Helene Sløgedal vant Kulørsprinten. Foto: Harry Andersen

Sentrumsløpet, 4,6 km, ble vunnet av Ole Holbæk på tida 15.30, kun to sekunder foran nr. 2, Elias Gumpen Engesland. Rekorden i hovedløpet innehas av Øystein Sylta som løp på 13.19 min. i 2013. Dameklassen ble for 4. gang vunnet av Ingvild Engesland på tida 16.55. Mette Homme har fortsatt rekorden satt i 1996 med tida 15.59. Kulørsprinten ble i år vunnet av Helene Sløgedal i dameklassen og Ole Holbæk i herreklassen.