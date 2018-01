Rekordmange lag i innebandy-minirunde

KRISTIANSAND: Det ble en turnering med mange mål, stor idrettsglede og nye erfaringer for små og store spillere. Deltagende lag kom fra Mandal i vest til Arendal i øst og stilte med spillere både i klassen for Micro (1.-2.klasse), Mini (3.-4.klase) og Lille (5.-8. klasse). Denne runden deltok hele fem lag i microklassen og de minste fikk dermed flere ulike motstandere enn de har hatt til nå i sesongen. Kampene var korte og intense, med flere mål i hver kamp og med bytting i hver kamp på hvem som fikk være keeper med alt det kule utstyret.

Monica Angell Sønsterudbråten

Med som gjester i turneringen fikk vi denne gangen besøk av et guttelag fra Idda Hockey som stilte i Lilleklassen. Men også Just IL sitt Minilag, stadig ubeseiret i sine kamper, fikk prøve seg mot iskrigerne fra Kristiansand.

Just IL

Kampen gikk i et hurtigere tempo og med mer kraft i slagene enn Minispillerne kanskje er vant til, og gjestene fra Idda Hockey ga motstanderlagene klar motstand.

Søren Kragholm

Etter at ungene hadde spilt ferdig sine kamper startet kampene for voksne – i Venneligaen. Her deltok fire damelag og fem herrelag hvor Vågsbygd Innebandyklubbs damer og herrelaget Skagerak Kunstløp ble rundens vinnere.

Fakta: Minirunder Arrangeres 4-5 lørdager/søndager i sesongen ift hvor mange deltagende klubber Inndelt i klassene: Micro: 1.-2. klasse Mini: 3.-4. klasse Lille: 5.-8.klasse