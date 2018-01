Agder-spillere på landsdelssamling

FREDRIKSTAD: Statoil Landsdelsamling er siste hinder før et eventuelt landslagsuttak for landets beste 15- og 16-åringer i fotball. Fra Agder stilte seks jenter og fire gutter på denne samlingen.

- Jeg har opplevd samlingen som veldig gøy og lærerik. De erfaringene jeg tar med meg videre er hvor høyt tempo det er og at man må være fokusert hele veien. Du må også trøkke til i dueller og hjelpe lagkameratene dine. Jeg har fått mye hjelp med å se hva jeg trenger å forbedre og hva jeg er god på, med hjelp fra trenere og spillere, sier Håkon Alvestad fra Randesund.

- Jeg forventet at nivået skulle bli høyt og det var det. Nivået var bra på alle spillerne og vi spilte bra sammen. Jeg lærte mye nytt som jeg kan ta med meg hjem til klubben, sier Malene Oland Haugen fra Amazon Grimstad.

Norges Fotballforbund

Fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland, informerer:

– Vi har samlet de mest lovende 15-åringene og 16-åringene, altså spillere født i år 2002 og 2003. Det var hundre jenter og hundre gutter her totalt, som alle har overbevist mange på sin vei før de har kommet hit. Først har de prestert godt i klubb, deretter har de gått fra sonelag via kretslag og hit. Nå er neste steget å slå seg inn i en landslagstropp, forteller Håkon Grøttland,

- Modellen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper. For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber.