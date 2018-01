Vant alle sine løp i 2017

OSLO: Jørn Amundsen fra Risør har en svært talentfull hoppe i sitt eie. Toppstammede Got You B.R. har i regi sørlendingen Marius Høitomt levert en svært lovende debutsesong, med fire seire på like mange forsøk som fasit.

I romjula imponerte den da tre år gamle hoppa med å ta en knallsterk V75-seier etter tøff reise underveis. Seieren var verdt 50. 000 kroner, og hoppa sprang inn 118 000 kroner bare på disse fire startene. Vinnertiden ble 1.17,2a/2100 meter på en krevende bane.

- Hun har en stamme som forplikter, og hesten er bra. Jeg var veldig usikker før løpet i dag på grunn av banen. Når vi trener på rettbanen hjemme på Tjølling, er Got You B.R. en av de dårligste, hun har langt trav og legger mye mark under seg - da blir hun fort trøtt på et slikt underlag som i dag. Hun var imponerende, roste kusk Eirik Høitomt.

- Man kommer langt med gode hester, men de som står bak og gjør jobben har også mye å si, fastslo hestens sørlandske oppasser, Lene Nilsen, etter løpet.

Hesteguiden.com

V75-seier i romjula ble det også til Rykene-hesten Skylander Hill på Momarken Travbane femtedag jul. Hingsten, som eies og er oppdrettet av Paul Jensen, sjokkerte det spillende publikum da han sammen med Ole Johan Østre tok seg først på målstreken i ærverdige AJF Haneborgs minneløp. Dette var hestens første seier siden starten av april. Vinnertiden ble 1.16,9/2640 meter, og Skylander Hill ble belønnet med hele 100 000 kroner for seieren.