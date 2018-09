Ny overbevisende KIF-seier

KRAGERØ: Det var et rutinert Kragerø-lag som møtte de fremadstormende KIF-guttene til kamp i helgen. Kragerø dro ned tempoet ved enhver anledning, og klarte å frustrere bortelaget i 1. omgang. Lagene gikk til pause med 15-17-ledelse til KIF og det var tydelig at her var det energi som trengte utløp inn mot en ny omgang.

Sterk 2. omgang

Så sa det pang ut av startgropen i 2. omgang og KIF satte standarden med svært godt forsvarsspill.

Det er nettopp forsvarsspillet som er nøkkelen til forløsende muligheter offensivt, og med en Adin Sehovic som stengte målet, fikk man se at de gode taktene som ble vist i NM-kampen mot ØIF Arendal, ikke var et blaff.

Da sluttsignalet lød, hadde KIF endt opp med å filleriste Kragerø, og sikret en sterk 23-35 seier.

"Vabua-effekten»

Med grunnmuren et godt forsvarspill gir, kom ketchupeffekten med stor energi i både kontra- og angrepsspillet.

Det ryktes at trenerteamet har pisket guttene i den sagnomsuste "Vabua-bakken» på Lund ukentlig gjennom oppkjøringen, og det var kanskje effekten av denne gressbakken som slo ut i full blomst i 2. omgang i helga.

KIF har vunnet sine to første seriekamper i 2. divisjon (den første seieren kan du lese om her) og ligger på andreplass på tabellen. Søndag 30. september klokka 13 entrer Viking HK Gimlehallen til sesongens første seriekamp på hjemmebane for KIF.