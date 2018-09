KCK bet godt fra seg i Roserittet

HORTEN: For sykkelryttere på nasjonalt nivå er Roserittet i Horten et av de største, og for de eldste også det siste i årets sesong. Vi ønsker å være med å prege finalene i alle ritt og klasser vi stiller i, og da må vi rett og slett trene mer og bedre. Det er derfor moro å se at de som har lagt ned mye og solid arbeid gjennom sesongen og vinteren lykkes.

I menn senior var det Joakim Johnsen som viste stabilitet og solid styrke, og med en bra avslutning endte han blant topp 20. I juniorklassen var det Tobias Halvorsen som leverte det beste resultatet, med en 4. plass på 2. etappe. Selv om han liker best å stå på pallen, er det et solid resultat i den krevende løypen.

I M15-16 demonstrerte Jonas Vetrhus, Stian Fredheim og Vetle Slemdahl at de vil være med å prege ritt i fremtiden. Med offensiv sykling viste de gode takter og kjempet om topp ti-plasseringer på hver etappe. Og vi gleder oss også sammen med Oskar Myrestøl Johansson, Grimstad SK, som vant denne klassen suverent.

I M13-14 stilte vi med Espen Jensen og Jesper Stiansen, som med fininnsats la seg på midten av resultatlistene i den sterke konkurransen.

Med 14 ryttere på ritt i tre etapper på tre dager, er det viktig med et godt støtteapparat. Og med Arild Jensen og Espen Slemdahl i førersetet har opplegget vært smertefritt.