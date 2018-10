Inviterer til heldags rulleskiskole

KRISTIANSAND: – Ja, vi satser på heldags rulleskiskole på banen på Kongsgård og renn på Trafikksenteret i Sørlandsparken, forteller leder av skigruppa i Oddersjaa, Per Rune Omfjord.

Rulleskiskolen for nybegynnere, og for de med litt erfaring, finner sted fredag 19. oktober. Da blir det heldags opplegg for barn fra sju, åtte år og oppover i trygge omgivelser i flerbruksløypa på Bispegra.

– Vi stiller med dyktige instruktører, og dette må jo være midt i blinken både for barna og foreldrene på en dag med skolefri og kanskje ikke så enkelt å engasjere ungene, sier Omfjord, som tar imot rulleskilystne barn fra kl 09 om morgenen til klokka to på ettermiddagen. Påmeldingsfristen er onsdag 17. oktober.

Mjaaland, Tor

Han håper at mange blir fenget og fortsetter på de ukentlige torsdagstreningene. Deltakerne må selv ha med nistepakke, skisko av den stødige typen, staver og sykkelhjelm. Oddersjaa sørger for rulleski og drikke og mulighet til å ta en hvilepause i klubbhuset like ved løypa.

Kan låne sko

– Og er det noen som mangler sko, kanskje ligger skiskoene på hytta, kjøper vi inn en del til utlån, lover Omfjord. Instruksjonen vil konsentrere seg om skøyting på rulleski, av erfaring det ungene både liker best og raskest finner ut av teknikken på.

Per Rune Omfjord

– Vi har fått flere skiglade unger med på fellestreningene nå i høst. Nå håper vi på flere, sier leder av langrennsgruppa, som mener en slik rulleskiskole er en flott opptakt og inspirasjon inn mot skisesongen.

For de med fartstid på rulleski, blir det rulleskirenn søndag 21. oktober på Trafikksenteret i Sørlandsparken. Her blir det først en sprintdistanse i fristil, deretter fellesstart i klassisk stil.

– Så blir det premiering sammenlagt der vi gir poeng etter hva slags plassering deltakerne får i de to øvelsene, forteller Omfjord, som håper på stor deltakelse både av barn, juniorer og de voksne. Forhåpentligvis er distriktets skiløpere blitt inspirert av rulleskifesten under Kristiansand Skifestival på Fiskebrygga i sommer og stiller opp på rennet i Sørlandsparken.