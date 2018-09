Rygene er seriemester

ARENDAL: Treningene våre begynte for fullt rett etter nyttår med to balløkter pluss en styrketrening i uka. En av treningene var frivillig, men oppmøtet var godt under ny trener Svenn Roy Dalen, tidligere storspiller på Rygenes A-lag.

Ambisjonene var topp tre i serien, og ekstra motivasjon fikk nok jentene/damene da Sørfjell/Amazon 2 gikk ut i Arendals Tidende og sa at de skulle løpe Rygene i senk. Treningskampene ga store seire mot lag som vi skulle møte i serien, og første kamp var mot en av de andre favorittene, Express, på Fevik.

Her ble det fullstendig overkjørsel og seier 4-0. Så møtte vi Risør og vant 14-0, mens et uventet tap kom i tredje runde med 1-2 hjemme mot Birkenes. Deretter ble det bare seire resten av vårsesongen, inkludert 5-1 mot Sørfjell/Amazon 2, som gikk så høyt ut. Gjennom sommeren ble det trent en gang i uka pluss kamp.

I høstkampen derimot fikk Sørfjell/Amazon 2 revansj, i kanskje den svakeste kampen til Rygene i år da vi tapte 0-1. Seriemesterskapet ble avgjort en runde før slutt med seier 13-0 borte mot Birkenes 2, og den siste kampen hjemme mot Sørfjell/Amazon 2 ble en ren formalitet.

Vi var aldri ordentlig truet og vant komfortabelt 4-2. Da fløyta gikk for full tid, kom den alkoholfrie champagnen frem, fyrverkeri og Queen’s «We are the Champions» ble spilt på høyttaleranlegget. Nå gjenstår kretskampen mot Lyngdal. Ambisjoner om opprykk er der ikke, da laget består av halvparten unge spillere og godt voksne damer som ikke har tid til å ta det et steg videre pga familielivet. Det krever for mye å reise halve Sør-Norge rundt.

Toppscorer ble Astri Merete Andersen med imponerende 49 mål på 15 kamper med Christine Simonsen som en god nummer to med 23 mål. Totalt scoret Rygene 110 mål i årets serie.