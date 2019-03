Skikarusellen avsluttet i Baneheia

KRISTIANSAND: Det har vært for lite snø for Skikarusellen i det siste, og derfor måtte man flytte langrennet fra Sandrip til løp i Baneheia. Det var to runder i lysløypa der, og den løypa er 2,2 kilometer.

Lokalsporten loddet humøret blant deltakerne og blant arrangøren.

Sverre Larsen

Elin Gundersen (68), deltaker

Har du noen forbilder på ski?

– Ja, alle de norske kvinnelige skiidrettsutøverne som gjør det så godt i Seefeld. Og så er det også gode lokale løpere her i sør av begge kjønn!

Hva skal til for at folk kommer seg ut i naturen?

– Man må bestemme seg og vise engasjement selv. Terrengkarusellen starter snart, og man kan melde seg på nå. Terrengkarusellen gjør at man blir kjent i områdene i og rundt Kristiansand. Man får sett Vågsbygda og Søgne og andre steder. Jeg setter dessuten pris på Skautrimmen. Det er bra for hele familien, både for barn, unge, voksne og eldre. Man vekker interesse for skog og mark, og man finner poster ute i naturen.

Sverre Larsen

Olav Meling Spikkeland (20), deltaker

Hva synes du om aktivitetstilbudet her i sør?

– Jeg synes det er ganske bra, og det er mye å være med på.

Har du noen ønsker for sesongen?

– For tiden er jeg i militæret i Nord-Norge. Jeg er på Setermoen. Jeg har lyst å vinne løp i Terrengkarusellen her hjemme i Kristiansand.

Sverre Larsen

Ingvild Mulen (53), arrangør fra UiA BIL

Setter folk pris på idrettstilbudet her i sør?

– Ja, mange setter pris på det. Mange liker å komme seg ut på ski når det er nok snø.