Fra Fløy til 1. divisjonsklubb

STRØMMEN: Norheim har sin fotballbakgrunn fra IK Start, Nest-Sotra (lån) og KFUM (lån). Han står med nærmere 50 kamper i OBOS-ligaen fra tidligere, og har de siste to årene vært kaptein i Fløy etter at han gikk dit for å hjelpe moderklubben i en periode. Når har Strømmen IF fristet han med videre spill i toppfotballen, og i konkurranse med andre klubber i OBOS-ligaen valgte den solide midtstopperen å komme til Strømmen Stadion.

– John Olav kommer inn og forsterker konkurransen på midtstopperplassen. I John Olav får vi en god midtstopper, en lederskikkelse og en utrolig holdnings- og verdisterk kar som vil hjelpe oss å bli bedre både på og utenfor banen. Han vil skape større konkurranse om plassene som alltid er positivt i et prestasjonsmiljø, forteller Ole Martin Nesselquist om sin nysignering.

Norheim melder selv følgende:

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang! Flytter inn nå om ei uke og ser frem til å møte alle i klubben og bli bedre kjent med spillere, trenere og ellers folk i og rundt klubben.

– Jeg tror dette er en klubb som passer meg veldig godt og som hadde troa på meg, noe som var viktig for meg. Jeg har ambisjoner om å være en viktig brikke for laget og utvikle meg som spiller. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben og tror vi kan gjøre det bra i OBOS-ligaen 2019.

