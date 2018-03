Øvrebø-hopper vant uoffisielt NM

ALVDAL: Solan Gundersens vinterleker er uoffisielt NM for yngre hoppere og kombinert utøvere. I klasse jenter 14 år var vår jentehopper Karoline suveren i K-45. Seier med over ti poeng etter hopp på 44,5 og 41,5 meter. Karoline var kretsens eneste deltaker og fikk mange gode tilbakemeldinger fra hoppmiljøet i Norge at vi hadde en så god jentehopper her fra sør i landet.

I lagkonkonkurransen stilte hun i et mix-lag og selv med fire og tre avsatser lavere fart, hoppet hun de samme lengdene, men i omvendt rekkefølge: 41,5 og 44,5 meter.

Skikretsen gratulerer med flott innsats og ikke minst at vi har en jentehopper av en slik kaliber i kretsen.

