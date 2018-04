Birken er for pingler

I regnet ser ingen at du gråter. Heldigvis duskregnet det litt da jeg passerte mållinjen i Skagen sist lørdag. Ikke at det gjorde noe. Det var flere av deltakerne som felte noen gledestårer etter å ha fullført det 210 kilometer lange sykkelrittet DirtyJutland i solid dansk motvind. Vissheten om at jeg for under ett år siden lå halvdød i en grøft på Dønnestad, fylte meg med takknemlighet over å kunne oppleve dette blodslitet i Danmark.

Dirty Jutland ble arrangert for første gang i år og er et såkalt gravel race. Et blandeveisritt på godt norsk. Det er en form for sykkelritt som primært går på grusveier hvor man sykler på landeveislignende sykler som er designet for litt røffere forhold enn asfalt. Nå erfarte jeg at danskenes definisjon av grusveier kan være relativt omfattende. Det heter ikke DirtyJutland for ingenting. Løypen tok oss igjennom våte sumpområder, tekniske stipartier, myke sanddyner og overinnhegnede jorder hvor hester løp sammen med oss. Heldigvis var det mest grusvei og arrangøren hadde også lagt inn noen asfaltpartier som vi kunne hvile og komme til hektene på.

Blandede følelser på blandeveien

Underveis gjorde jeg meg noen tanker om hva vi definerer som terrengritt her hjemme på bjerget. Sammenlignet med Dirty Jutland, fremstår løypene i terrengsykkelrittene Birken og Nordsjørittet som en autostrada. Synes du det er tekniske partier i Birken eller løs grus på Nordsjørittet? Tja, da har du ikke forsøkt Dirty Jutland. Ikke at dette rittet er spesielt teknisk krevende, men på en landeveislignende sykkel med smale dekk blir det fort en utfordring.

Legg til at dette rittet er lengre enn Birken og Nordsjørittet til sammen. Faktisk like langt som ColorLine Tour. Bare at du må se for deg at du sykler Kristiansand-Hovden på grusveier og stier, ikke langs asfalten på riksvei 9. I Danmark blåser det i tillegg alltid kraftig motvind, så dette er ritt hvor du virkelig må jobbe hele veien for ikke å bli blåst tilbake til start.

Se video fra Dirty Jutland her:

Dirty Jutland førte oss igjennom noen av de flotteste områdene Danmark har å by på. Starten gikk fra Klittmøller og opp langs vestkysten til Skagen. Mye av løypen går langs klitter og passerer landemerker som Bulbjerg og Raabjergmile. Rittet er designet for såkalt gravelsykler, eller blandeveissykler om du vil. Det som kanskje kjennetegner blandeveissyklisten er at naturopplevelsen står høyt. Bort fra trafikken og ut på oppdagelsesferd på nye grusveier og stier.

Underveis i rittet tok jeg meg selv i at jeg flere ganger senket farten. Ikke fordi jeg var sliten, men fordi jeg ville oppleve omgivelsene. Her var det få østlendinger som ropte «Hold høyre, for faen», slik de gjør i Birken. Takke meg til trivelige dansker som like begeistret tok del i opplevelsen og med like stor barnslig glede snakket om ryktet som sa det ble servert whisky på siste drikkestasjon.

Næringstom

Rittet var bra organisert, men ikke helt fritt for barnesykdommer i debututgaven. For egen del ble det et øyeblikk noe kritisk da depoet midtveis i rittet manglet drikke. Sjåføren som skulle bringe vann ut til drikkestasjonen hadde kjørt feil, så vi var flere som gikk glipp av viktig påfyll. Jeg ble syklende over fem mil uten drikke. Det hjalp heller ikke at de serverte mat med langsomme karbohydrater, som betyr at næringen tas langsomt opp i kroppen. Noe jeg ikke merket før det var for sent.

Et lite stykke etter matstasjonen gikk jeg næringstom. Beina ble kraftløse og motivasjonen nådde et lavnivå. Heldigvis visste jeg hva som måtte til og dro frem en energi-gel fra baklommen. Akkurat det er ikke helt risikofritt å ta såpass tidlig i rittet, spesielt uten å ha noe drikke å svelge ned med. Magen kan fort slå seg vrang, men det var få alternativ. På stigende blodsukker og humør trillet jeg videre og håpte på å finne et sted langs ruten jeg kunne kjøpe drikke.

Ikke overraskende er det få butikker og restauranter langs danske stier og grusveier. Så jeg syklet helt til Hirtshals før jeg kunne kjøpe en etterlengtet cola og fikk fylt opp vannflasken. Sjeldent har jeg vært mer lykkelig over et glass cola. Da restauranten tok 40 kroner for å fylle drikkeflasken med vann fra kranen, angret jeg på at jeg ikke tok cola i drikkeflasken også.

Den siste drikkestasjonen var plassert tre mil før Skagen. Jeg hadde nok ikke prioritert å stoppe ved den, hadde det ikke vært for ryktet om at man fikk whisky der. Logistikkutfordringene hadde nok en gang slått til og whiskyen var ikke kommet frem. Nå var ikke akkurat det noen krise. Jeg klarte fint å sykle de siste milene uten whisky innabords, men det hadde vært fint å forsøke det også. Så dermed har jeg jo et påskudd for å delta neste år også. For denne typen ritt frister til gjentakelse.

Veien tilbake

Gledestårene som piplet frem ved målgang i Skagen skyldtes at det ikke var opplagt at jeg kunne fullføre Dirty Jutland. Tross alt var det under et år siden jeg lå på intensiven etter et kraftig sykkelkrasj. Ulykken på Dønnestad 3. mai i fjor kunne blitt min siste sykkeltur om ikke gode medsyklister raskt hadde kommet til unnsetning den dagen.

Opptreningen etter ulykken gikk overraskende raskt, i hvert fall til et visst punkt. Nøyaktig tre måneder etter ulykken deltok jeg på et arrangement og syklet opp og ned Grefsenkollen 46 ganger, til sammen 5550 høydemeter på ni timer. Jeg klarte ikke målet om å sykle 8849 høydemeter, men det opplevdes ikke som noe nederlag. Sett i lys av skadeomfanget hadde jeg min tvil på om kroppen var klar for slike anstrengelser. Derfor var gleden stor over i det hele tatt å kunne klare ni timer på sykkelsetet. Målet var ikke å klare en slik utfordring raskest mulig etter ulykken. Det handlet mer om behovet for å ha noe å trene til.

I slutten av september gjorde jeg et nytt forsøk på å teste formen. Sammen med gode løpevenner løp jeg Hovden ultra. Også her måtte jeg avbryte og korte ned turen litt på grunn av fysiske heftelser. På vei tilbake til Hovden sentrum så jeg derimot at jeg kom til å mangle noen få kilometer for å passere maratondistansen. Kombinasjonen av viljestyrke og svekket selvinnsikt gjorde at jeg avsluttet turen med å karre meg over Hovdenuten. Med 47 kilometer og 1500 høydemeter i terrenget rundt Hovden kunne jeg til slutt kvittere å ha løpt en ultradistanse og det bare fire måneder etter jeg ble utskrevet fra sykehuset.

Det kan diskuteres om jeg satte meg for ambisiøse mål for kort tid etter ulykken. Samtidig opplevdes det motiverende å ha noen krevende mål å trene for. God veiledning underveis fra fysioterapeut var viktig for å tilpasse både treningsform og mengde. Ikke minst for å justere min overdrevne tro på at jeg var helt fin igjen etter ulykken.

Klar for ny utfordring

Litt flåsete sagt pleier jeg å si at fysioterapeuten ikke er særlig flink til å gi meg mestringsfølelse. Egentlig gjør han bare en veldig god jobb. For når jeg sier jeg opplever at jeg er tilbake der jeg var før ulykken, så ber han meg gjøre en øvelse eller bevegelse som nok dessverre bekrefter at ikke alt er som før. Heldigvis kan det trenes opp og i mellomtiden kommer man langt med litt viljestyrke, pågangsmot og tidvis noe svekket selvinnsikt.

Neste eventyr er Jotunheimen rundt i slutten av juni med sine 430 km gjennom Norges nasjonalpark. Jeg tviler på at de serverer whisky underveis i rittet, men det går rykter om at vaflene på Sognefjellet er verdt hele turen.

