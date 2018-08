Vindbjart-keeper ble helten mot serielederen

HORTEN: Børge Engesland sørget for Vindbjart-ledelse mot Ørn-Horten med et velplassert hodestøt. Halvor Hovstad fortvilte etter at ballen dalte ned i hånda hans på sekstenmeterstreken da kampuret viste 90 minutter, men Halvor Homme hadde gjort leksene sine, og forutså hvor straffesparket ville komme. Han reddet dagen, og kanskje spenningen i Norsk Tipping-ligaen avdeling 3.

Etter 1-0-seieren, 17 serieomganger og sju strake seire ligger Vindbjart nå på 2. plass på tabellen, bare tre poeng bak Ørn-Horten.

Fakta: Kampfakta Ørn Horten – Vindbjart 0-1 0-1 Børge Engesland (41 min) Vindbjarts lag: Halvor Homme, Magnus Langerud, Børge Engesland, Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Simen Aanonsen, Kjetil Myrvold, Robert Våge Skårdal (Christian Beqiraj Follerås fra 16 min.), Christian Tveit (Øyvind Løkkebø Gausdal fra 57 min), Markus Nyhus (Alla Abdallah fra 70 min.), Berry Gerezgi (Stian Aabel fra 89 min) Ikke benyttet: Johnny Kristiansen Borden, Daniel Tveitaa Johansen, Lasse Stephan Næss Gult kort: Børge Engesland

Lørdagens bortekamp mot serieleder Ørn ble tett og jevn, med får store sjanser i starten, men oppgjøret åpnet seg litt mer opp etter hvert. Vi startet med samme lag som slo Sandefjord 2, men Robert Våge Skårdal måtte tidlig ut med skade, og Christian Beqiraj Follerås kom inn i stedet.

Da en nokså sjansefattig første omgang nesten var over, ble hans lange innkast stusset bort i lengste hjørne av Børge Engesland, nokså upresset. Keeper var etter med et tigersprang, men til ingen nytte.

Stian Bøe

Etter pausen mistet vi nok litt av presset og antallet dueller vi vant, og Ørn fikk mer rom og skapte større sjanser. For oss var Berry alltid farlig, men det var ikke før i andre omgang at det begynte å føre til skikkelige avslutninger på mål.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Halvveis i omgangen satte hjemmelagets beste spiller, Alex Krawiec, et skudd i stolperota. Vi hadde allerede da satt inn Gaus for å prøve å holde ballen i laget høyere i banen, uten noen klar forbedring. Alla Abdallah kom innpå for Markus Nyhus og ble raskt involvert på høyrekanten, kom alene med keeper, men vinkelen ble liten og skuddet hans trillet på tvers av målet.

Se høydepunkter her, filmet og redigert av Eva Skeie:

Tippeliga-veteranen Ardian Gashi kom inn for Ørn mot slutten, hadde tydelig ikke samme mobiliteten som før, men fikk styre litt for enkelt på midten, og bidro også med et farlig langskudd. Da den lille Vindbjart-enklaven på tribunen begynte å tro at dette kunne gå, gikk et nokså ufarlig innkast forbi hodet til Simen Aanonsen og ballen traff i stedet hånda til Halvor Hovstad, i beste fall like innenfor sekstenmeterstreken.

Thomas Utter Jensen satte straffesparket nede i høyre side, men det hadde han også gjort i forrige kamp, noe våre spillere hadde sjekket ut på video i bussen. Halvor Homme tok sjansen på at det ville gjenta seg, det gjorde det, og reddet ganske enkelt. 1-0 holdt seg ut overtiden og Halvor Homme fikk en gjeng med glade lagkamerater over seg straks etter fløyten gikk. Nå er Ørn sitt forsprang over oss kun tre poeng, og alt tyder på at det vil bli en fotballhøst med stor spenning om hvem som kan ta seriemesterskapet og opprykket til 2.divisjon.

Neste oppgave for Vindbjart er Urædd på Moseidmoen lørdag 1. september.