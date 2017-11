Fikk idrettsstipend fra fylkeskommunen

Søren Wærenskjold, syklist (Mandal)

Søren Wærenskjold (17) ble kåret til Årets sykkeltalent i Norge 2017 gjennom Statoils "Morgendagens Helter". Han har denne sesongen tatt sølv i junior-EM på fellesstart, 5.plass på tempo i junior-EM i Danmark, gull i banesykling i nordisk mesterskap for junior og NM-gull i både lagtempo og gateritt for junior. Søren er forespeilet en rolle som "road captain" på juniorlandslaget kommende sesong. Han mottok prisen for årets unge mannlige utøver på Idrettsgalla Sør 2017.

Hakeem Teland, kajakkpadler (Kristiansand)

Hakeem Teland (19) blir sett på som et av de store talentene i norsk kajakksport. Han har tatt omtrent 40 UM/NM-gull, 16 nordiske gull og 4 gull i Olympic Hopes (Europas største årsklasseregatta). Han ble i 2016 første nordmann til å ta en individuell mesterskapsmedalje (bronse) i junior-VM. Hakeem er blant de aller største talenter innenfor padling, og har som målsetting å bli verdens beste padler. Han har to ganger blitt kåret til årets unge mannlige utøver på Idrettsgalla Sør og er kåret av Fædrelandsvennen til Sørlandets største idrettstalent tre år på rad.

Jonas Carlsson, skater (Kristiansand)

Jonas Carlsson (15) har tatt gull i junior-NM i Streetkonkurransen og/eller Bowlkonkurransen tre år på rad. For å utvikle seg som skater reiser han mye utenlands for å trene og konkurrere, ettersom nivået er langt høyere i utlandet, spesielt USA. Nylig vant han en stor internasjonal skatekonkurranse i Paris for utøvere under 16 år. Det viser hans store potensial som utøver i en idrett som først i år ble en del av Norges Idrettsforbund, og som kommer på OL-programmet i Tokyo 2020. Jonas har som mål å bli profesjonell og delta i OL i Tokyo 2020.