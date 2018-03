Rutinerte lyngdøler vant bridge-pokalen i KM Mix

SØGNE: KM Mix 2018 ble arrangert av Søgne Bridgeklubb 3. mars. Hele 44 bridgespillere var denne dagen samlet på Heimklang for å avgjøre hvem som skulle bli de nye kretsmesterne. I klassen Mix spiller en mann og en kvinne på lag.

Ekteparet Egil og Marianne Homme var på forhånd ansett for å være favoritter. De gikk hardt ut og ledet lenge, men måtte til slutt se seg slått av lyngdølene Bente Farbrot og Carl Johan Knutsen, som med en solid siste del av turneringen sikret seg KM tittelen. Farbrot-Knutsen har lenge vært ett av kretsens sterkeste mix-par, men hadde ikke tidligere vunnet KM-tittelen. Tredjeplassen gikk til Brynhild Drivdal og Arnt Leirkjær fra Mandal.

Resultat KM Mix 2018 Nybakt kretsmester Carl Johan Knutsen sendte meg dette spillet hvor kretsmesterne fikk riktig så god sving på motspillet. At spillefører var Egil Homme gjorde ikke noe da det var nettopp Homme de måtte passere for å vinne KM.

Bente Farbrot startet motspillet med ruter 10, øst fulgte med fireren og syd vant med esset. En liten spar i neste stikk vant vest med esset og fortsatte med kløver til dame og ess.

Knutsen fortsatte med ruter knekt til dame som Farbrot kunne stjele. Fortsettelsen var hjerter ess, hjerter til stjeling hos Knutsen som kunne spille nok en ruter som Farbrot fikk stjålet med sin siste spar.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Farbrot fullførte det flotte motspillet da hun fortsatte med kløver til kongen hos nord. Dermed var inntaket til den godspilte hjerterkonge tatt vekk. Egil Homme prøvde å ta for hjerter konge, men den trumfet Knutsen. Homme kunne trumfe over, men måtte gi bort det siste stikket i ruter til Knutsen og det endte opp med 2 beit.

I sonen betyr det 200 til de nybakte kretsmesterne og 8 pluss i protokollen. En beit ville «bare» gikk 5 pluss, når vi vet seiersmarginen var på 2 poeng så skjønner vi det var akkurat et slikt motspill som skulle til for å bli kretsmester denne lørdagen i Søgne.

Gratulerer til medaljevinnerne og til arrangøren for ett flott arrangement. 7. april arrangeres KM PAR i Kristiansand, påmelding gjøres her 14. april arrangeres KM Veteran i Søm, påmelding gjøres her.

Vest Agder Bridgekrets kan du lese mer om på hjemmesiden www.vabk.org