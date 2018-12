KIF-toppscorer med 14 mål mot Øyestad

KRISTIANSAND: Øyestad mønstrer i år et mannskap med spillere som har lang erfaring fra eliteserien. Spillere som André Jørgensen, David Rui, David Svenningsen, og Åsmund Straat er kjente navn fra ØIFs lag i eliteserien gjennom mange år. Hjemmepublikummet fikk også se gamle KIF-spillere i Håvard Vaule på venstrekanten, og Simen Aanjesen på høyrebacken hos Øyestad.

Arendal er som kjent den eldste byen i Agder, og eldst, ja det var jaggu guttene fra Arendal i Gimlehallen onsdag kveld også. Med en slik rutine så var det ingen walk in the park for hjemmelaget, og kampen startet med Jørgensen-show hos motstanderlaget.

Fakta: Kampfakta KIF Håndball-Øyestad 34–28 (13–12) 2. divisjon menn avdeling 3 Ca 250 tilskuere i Gimlehallen KIF (mål i parentes): Erlend Årstein Hansen 5, Jon Robertsen 2, Mathias Christiansen 14, Petter Johansen, Eric Nicolay Jensen 1, Adin Sehovic, Markus Nilsen, Christoffer Ryder Lislevand 1, Bendik Holstad 2, Kristian Malerød Larsen 2, Frederik Sorth Petersen, Sebastian Schultz Hansen 6, Stian Nygaard Michaelsen, Jostein Pedersen, Ivan Senta 1. Toppscorer Øyestad: Christoffer Næss, 11 mål: Dommere: Kenneth Abrahamsen og Arne Mikael Kristiansen Utvisninger: KIF 3x2 min, Øyestad 2x2 min.

Igjen møtte håndballfolket opp i hopetall på tribunen, og for en atmosfære det blir når så mange håndballvenner samles!

Man kommer ikke utenom å nevne trøkket fra Gimletrolls guttelag som igjen virkelig laget trøkk fra tribunen, for et lag!

Finn Sverre Lislevand

Det samme gjorde en skoleklasse fra Oddemarka hvor KIFs strekspiller er lærer. De stilte med tromme og stemmebåndet i orden, og bidro til å løfte taket da KIF gikk forbi og dro ifra for godt. Leste vi en plakat med leksefri ved KIF-seier..?

Disse flotte gruppene var verdt turen på kamp for mange av oss som var der, godt jobbet!

Finn Sverre Lislevand

På banen lå det i lufta at et bedre trent KIF lag skulle dra mer og mer ifra. Men, så var det rutinen i herrene fra Arendal da, som ble en håndfull i perioder.

Tempoet ble dratt ned ved alle anledninger, og skytterne fikk score mange enkle mål de gangene KIF-forsvaret sovnet og ble for defensive.

Når KIF tok fram sitt ypperste spill, så var det fine kombinasjoner fra back til back, med innspill til strek i et tempo som passet guttene fra Arendal svært dårlig.

Mathias Christiansen ble som nevnt kampens store aktør med sine 14 mål, og viste seg som en toveis-spiller som går foran i begge ender av banen.

KIF befester dermed tabelledelsen i 2. divisjon av deling 3 etter ti kamper, nå med 18 poeng av 20 mulige.

15. desember klokka 15 spilles årets siste kamp i Gimlehallen. Da står rekruttlaget til ØIF på motsatt banehalvdel. Et nytt hinder på veien mot opprykk, og med dagens tilskuerantall er det bare å fylle opp kiosken med nok ingredienser til hele håndballfolket i byen.