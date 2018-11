12 Kristiansand-dansere til Norges største dansekonkurranse

De reiser i samlet flokk til Letohallen i Dal, i Eidsvoll kommune.

Hovedtrener Nina Marie Gyberg sier hun gleder seg enormt. Danserne i alderen 8-20 år har trent hardt i hele høst. Selv har hun lagt opp som konkurransedanser, men det har ikke blitt mindre dans i hverdagen av den grunn. Flere kvelder i uken underviser hun dansere på ulike nivåer i danseklubben. Det er dansere fra konkurransegruppa som nå har siste oppkjøring til helgens og sesongens høydepunkt, DOTY. Det vil bli mye glitter, glam, musikk og trøkk på dansegulvet i denne to dagers konkurransen, men ikke minst er disse turene veldig sosiale for både danserne og foreldrene som er med. Det heies på sidelinja og det er alltid gøy hvis danserne når målene sine.

Det er mange unge gode dansere i klubben. Miljøet er voksende med rundt 50 freestyle-dansere i alderen 8-20 år på de ulike nivåene. Det er flere ulike grupper etter hvilke ambisjoner danserne har.

Det er veldig variert trening. Idretten har alle elementer som bevegelighet, styrke, spenst, balanse, koordinasjon, kondisjon, rytme og dans. Det legges vekt på basis og teknikk trening kombinert med danseelementer. Grunnleggende dansetrinn går igjen og formen bygges gradvis.

Flere dansere blir etter hvert "helt hekta" og ønsker å drive med denne idretten på konkurransenivå. Det konkurreres på fem ulike nivåer og aldersgrupper i freestyle (rask dans) og slowdance (litt roligere dans). Man begynner som rekruttdanser, videre til "litt øvet", "mester", "champ" og til slutt "elitedanser», som er det øverste nivået.

Det telles poeng etter finaleplasseringer og opprykk etter gitte poengnivåer. På de to første nivåene brukes vanlig treningstøy og type turndrakter og helt minimalt med sminke, under 11 år ikke noe sminke. Det er først fra mesternivå alt glitter kommer. Veldig stas , for danserne og foreldre blir fort vant sies det.

Det største freestylemiljøet finner vi på Østlandet og mange av konkurransene finner vi der inne, men Kristiansand Danseklubb følger også Vestlandsserien. Det er et voksende freestylemiljø både i bl.a. Stavanger og Bergen, og flere konkurranser foregår der. Kristiansand Danseklubb arrangerer også egne konkurranser i denne serien, noe som er veldig fint for lokale dansere som slipper å måtte reise.

Denne idretten kom for første gang til Kristiansand for 12 år siden da Helle og Dina startet dansekurs på det gamle KIF-huset ved stadion. To studenter fra Lillestrøm som ville bruke fritiden sin på den idretten de hadde holdt på med på Østlandet. Det ble et raskt voksende miljø rundt disse to engasjerte søstrene. De trente flere steder rundt i byen, avholdt skolekonkurranser og det var raskt noen dansere som ønsket å prøve seg på konkurranser på Østlandet.

Treneren vår i klubben, Nina Marie, har vært med helt fra denne oppstarten da hun var åtte år. Hun hadde da danset ballett og vært innom turn siden hun var fire år, men etter to freestyletreninger var det kun dette hun ville holde på med. Det skulle imidlertidig gå tre-fire år med trening i byen før hun ønsket å prøve seg på en konkurranse. Etter den var hun helt klar på at dette var det gøyeste hun hadde vært med på, og allerede da bestemte hun seg for en gang å bli elitedanser.

Etter mange år med trening og utallige konkurranser nådde hun målet sitt, elitedanser i både freestyle og slowdance. I dag drømmer hun om få fram nye elitedansere i klubben, men ikke minst fortsette å bygge freestylemiljøet som en arena for både bredde og topp. Som hun sier så kan man komme i superform, ha det gøy og sosialt med bare å trene freestyledans også. Man trenger ikke konkurrere slik hun har gjort.

Kristiansand Danseklubb har mange ulike kurs innen freestyle og sportsdans. Det er også egne dansekurs for de minste barna. Nye oppstart etter jul. Se hjemmeside: kdkdans.no

Søndag 2. desember kl 1400 i Vågsbygdhallen blir det juleavslutning for alle danserne i klubben. Da viser de fram hva de har lært i de ulike gruppene. Hjertelig velkommen, alle sammen.